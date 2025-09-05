REFORMULAÇÃO

Reforços fora de campo: conheça os novos membros da comissão técnica do Vitória

Comissão técnica do Leão da Barra é reforçada com novo assistente e preparador físico ao lado de Rodrigo Chagas

Juninho Nogueira, Marcos Carvalho, Rodrigo Chagas e Cleber Santos Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória viveu dias de mudanças profundas em sua comissão técnica. Além da efetivação de Rodrigo Chagas como treinador, após as saídas de alguns profissionais junto com Thiago Carpini e Fábio Carille, a diretoria promoveu uma reformulação no quadro de auxiliares que agora dão suporte ao novo comandante rubro-negro, que disputa a Série A do Brasileirão como técnico.

Ao lado de Rodrigo, a nova estrutura conta com os auxiliares Cleber Santos, apresentado no mesmo dia da efetivação do treinador, e Marcos Carvalho (fixo do clube), além do preparador físico Valdir Nogueira de Oliveira Júnior, o Juninho Nogueira, anunciado na última quinta-feira (4). Na preparação de goleiros, o trabalho segue com Itamar Ferreira e Paulo Musse, ex-arqueiro do clube.

Cléber Santos é o nome mais conhecido do novo grupo. Acostumado a trabalhar ao lado do técnico Zé Ricardo, soma mais de 300 jogos como auxiliar em clubes como Flamengo, Vasco, Botafogo, Internacional, Cruzeiro, Goiás e Fortaleza, além de experiências no futebol do Catar e do Japão. Também acumula passagens como treinador nas categorias de base de diversos clubes do Brasil.

“Iniciei minha trajetória em 2001 como treinador, com 22 anos. Já tenho 25 anos de história como treinador. Iniciei minha trajetória de auxiliar em 2015, no Vasco. Passei por alguns treinadores e, depois disso, vim ser auxiliar técnico do treinador Zé Ricardo até o ano passado. Tive experiência no Catar, Japão. No final do ano passado retornei ao Brasil no Flamengo, no sub-20. Terminei em março, quando a gente foi campeão da Libertadores. Para mim é uma grande satisfação estar no Vitória”, destacou Cléber em sua apresentação.

Outro reforço recente é Marcos Carvalho, de 48 anos. Após atuar na campanha do acesso à Série B em 2022 como auxiliar de João Burse, ele retornou em fevereiro deste ano para comandar o time sub-14. Com a saída de Márcio Goiano para o Juventude a convite de Thiago Carpini, Marcos foi promovido ao posto de auxiliar fixo do time principal.

Já Juninho Nogueira, de 44 anos, desembarcou nesta semana no CT Manoel Pontes Tanajura. Com longa trajetória ao lado de Guto Ferreira, passou por Sport, Coritiba, Bahia e, mais recentemente, pelo Cuiabá. Ele terá como auxiliar na preparação física Diego Almeida.

Na manhã desta sexta-feira (5), o elenco treinou pela terceira vez na semana, a segunda com a presença de todos os novos membros da comissão. O trabalho começou com aquecimento sob orientação de Juninho Nogueira e seguiu com três sessões técnicas e táticas: dinâmica de passes; treino setorial em espaço reduzido (10 x 10 com apoio dos goleiros); e trabalho de amplitude em campo aberto.

Quanto aos lesionados, Renzo López e Claudinho iniciaram o processo de transição e estão perto de voltar a treinar sem restrições. Já o meia Rubén Ismael, que passou por cirurgia de menisco, segue em recuperação com a fisioterapia do clube.

Neste sábado (6), o elenco volta a treinar no CT Manoel Pontes Tanajura, encerrando a semana de atividades. O domingo será de folga, com reapresentação marcada para segunda-feira (8), quando a equipe intensifica a preparação para um confronto direto contra o rebaixamento.