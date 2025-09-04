NOVA OPORTUNIDADE

Vitória empresta atacante da base a clube brigando pelo acesso na Série B

Luis Miguel, de 20 anos, vai defender a Chapecoense

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18:31

Luis Miguel em ação pelo Vitória Crédito: Lucas Pena/EC Vitória

O atacante Luís Miguel, de 20 anos, uma das promessas da base do Vitória, terá uma nova oportunidade para ganhar experiência. O jovem foi emprestado à Chapecoense, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, após passagem pelo Botafogo-PB na Série C. O clube paraibano foi eliminado da competição e, sem calendário para 2025, abriu espaço para a mudança de destino do atleta.

No Botafogo-PB, Luís Miguel disputou 15 jogos e marcou dois gols, chamando atenção pelo potencial. Antes disso, já havia passado pelo Itabuna, também por empréstimo, na temporada anterior, onde atuou em 10 partidas e balançou as redes uma vez. O atacante vem sendo emprestado com frequência pelo Vitória justamente para acelerar seu processo de amadurecimento dentro de campo.

No time profissional rubro-negro, porém, as oportunidades foram escassas. Luís Miguel entrou em campo apenas duas vezes, sendo uma delas pelo Campeonato Brasileiro da Série A de 2024. Apesar disso, a diretoria do Vitória mantém expectativa em relação ao desenvolvimento do jogador, que agora terá o desafio de mostrar serviço em um clube que luta na parte de cima da tabela da Série B.