Vitória empresta atacante da base a clube brigando pelo acesso na Série B

Pedro Carreiro
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18:31
O atacante Luís Miguel, de 20 anos, uma das promessas da base do Vitória, terá uma nova oportunidade para ganhar experiência. O jovem foi emprestado à Chapecoense, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, após passagem pelo Botafogo-PB na Série C. O clube paraibano foi eliminado da competição e, sem calendário para 2025, abriu espaço para a mudança de destino do atleta.
No Botafogo-PB, Luís Miguel disputou 15 jogos e marcou dois gols, chamando atenção pelo potencial. Antes disso, já havia passado pelo Itabuna, também por empréstimo, na temporada anterior, onde atuou em 10 partidas e balançou as redes uma vez. O atacante vem sendo emprestado com frequência pelo Vitória justamente para acelerar seu processo de amadurecimento dentro de campo.
No time profissional rubro-negro, porém, as oportunidades foram escassas. Luís Miguel entrou em campo apenas duas vezes, sendo uma delas pelo Campeonato Brasileiro da Série A de 2024. Apesar disso, a diretoria do Vitória mantém expectativa em relação ao desenvolvimento do jogador, que agora terá o desafio de mostrar serviço em um clube que luta na parte de cima da tabela da Série B.
Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Luís Miguel já está apto a defender a Chapecoense. O próximo compromisso da equipe catarinense será no domingo (7), às 16h, contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse. A Chape ocupa a 3ª colocação da Série B e segue firme na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro.