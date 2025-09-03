‘NOVO’ COMANDANTE

Rodrigo Chagas é efetivado no comando técnico do Vitória e sonha com competições internacionais

O Leão da Barra também anunciou Cleber Santos como novo assistente técnico

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 15:29

Rodrigo Chagas, Fábio Mota e Cleber Santos

O Vitória não está mais em busca de um novo técnico após a demissão de Fábio Carille. Isso porque Rodrigo Chagas foi efetivado no comando da equipe. Depois de dirigir o time de forma interina na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no último fim de semana, o treinador foi oficialmente confirmado no cargo na tarde desta quarta-feira (3).

O anúncio foi feito pelo presidente Fábio Mota, em entrevista coletiva no Barradão. O dirigente rubro-negro destacou a confiança no novo comandante e afirmou que ele terá carta branca para trabalhar. Na ocasião, também apresentou o novo assistente técnico, Cleber Santos, explicando que o clube está em processo de montagem de uma nova comissão técnica.

“Dizer que Rodrigo tem toda nossa confiança. Além de ser um grande ídolo do clube, tem todo conhecimento como treinador e nossa confiança. Nós estamos aqui também reforçando a nossa comissão técnica. O último técnico que saiu daqui levou os auxiliares e o preparador físico. Estamos montando uma comissão experiente para o Rodrigo. O preparador só não está aqui porque não chegou à tempo, mas aqui está Cleber, um profissional com a experiência de várias Séries A, para ajudar o Rodrigo na sua primeira”, destacou o cartola rubro-negro.

Essa será a segunda passagem de Rodrigo no comando do time principal. A primeira ocorreu em 2020, quando assumiu a equipe faltando sete rodadas para o fim da Série B e conseguiu evitar o rebaixamento. Agora, com 16 rodadas pela frente, ele tem novamente a missão de salvar o Vitória da degola, mas não deixa de projetar objetivos mais ousados.

“Desafios sempre foram algo constante na minha vida, desde quando eu era atleta. Sempre busquei estar melhorando como atleta e hoje, como treinador, dentro de um momento não muito bom para o clube, mas que a gente se sente capaz de estar à frente. Temos carta branca para trabalhar, buscar o que é melhor para que o clube possa ter um bom desenvolvimento, e resultado é tudo na vida. Hoje, o cenário é esse: sou funcionário do clube, buscando fazer o melhor para o Vitória.

“Que a gente continue evoluindo no nosso trabalho e chegar ao fim da competição com o time, quem sabe, dentro da Sul-Americana ou Libertadores. O que não falta para mim é sonho”, concluiu.

Com a definição de sua permanência e tempo para treinar devido à pausa da Data Fifa, Rodrigo já planeja implementar suas ideias de jogo no elenco. Algumas delas — triangulações pelos lados do campo, inversões rápidas de jogada e muita verticalidade — já puderam ser vistas diante do Atlético-MG.

“Sempre vou tentar ter uma equipe construtiva que tenha a bola, mas lógico que isso também depende do adversário. Tentamos fazer contra o Atlético-MG, que tinha marcação individual e dificultou para a gente construir. É ter uma equipe organizada, construtiva, sempre com o pé na bola, e que sempre pressiona o adversário. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que colocar as ideias em prática e também entram as características dos jogadores que temos”, explicou o treinador.

Para colocar em prática esse modelo de jogo, Rodrigo contará com a ajuda de Cleber Santos, de 43 anos, novo assistente técnico do clube. Experiente, Cleber já trabalhou como auxiliar em clubes como Vasco, Flamengo, Botafogo, Internacional, Cruzeiro e Goiás, além de passagens pelo Catar FC e pelo Shimizu S-Pulse, do Japão.

“Não conheço o Cleber, mas sou um cara fácil de lidar. A gente vai trabalhar em conjunto em um bem maior para o Vitória. Ele está vindo para um clube que tem identidade e uma torcida muito grande, estrutura fenomenal que vai dar todo suporte necessário”, ressaltou Rodrigo.