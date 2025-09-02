Acesse sua conta
Ex-técnico do Bahia é demitido de rival direto do Vitória na luta contra a degola

O treinador portugês Renato Paiva não está mais no comando do Fortaleza

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 18:57

Renato Paiva comandando o Botafogo
Renato Paiva já treinou Bahia, Botafogo e Fortaleza no Brasil Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Renato Paiva não é mais o técnico do Fortaleza, próximo adversário do Vitória no Brasileirão e concorrente direto na luta contra o rebaixamento. O treinador português, que já é conhecido no futebol baiano por sua passagem pelo Bahia em 2023, não conseguiu obter bons resultados à frente do Leão do Pici e teve sua demissão oficializada nesta terça-feira (2). 

Paiva comandou o Fortaleza em 10 jogos, somando apenas uma vitória, três empates e seis derrotas, com um aproveitamento de 20%. Antes disso, neste mesmo ano, ele havia treinado o Botafogo, mas acabou dispensado após supostos atritos com John Textor, dono da SAF do clube carioca. No Botafogo, ele teve 12 vitórias, três empates e oito derrotas em 23 partidas.

O primeiro trabalho de Paiva no Brasil foi justamente no Bahia. Apesar de ter conquistado o Campeonato Baiano de 2023, sua passagem não deixou boas lembranças à torcida tricolor, e ele foi demitido em setembro do mesmo ano. À frente do Bahia, foram 51 jogos, com 21 vitórias, 13 empates e 17 derrotas.

Atualmente, o Fortaleza ocupa a 19ª posição no Brasileirão, com 15 pontos. O clube aproveitará a pausa para a Data FIFA para buscar um novo treinador e se preparar para o duelo contra o Vitória, que está na 17ª colocação, com 22 pontos, em confronto marcado para a Arena Castelão, pela 23ª rodada do campeonato.

