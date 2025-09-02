Acesse sua conta
Confiança x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste, a partida será disputada nesta quarta-feira (3), às 21h30, na Arena Batistão, em Aracaju

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 18:00

Troféu da Copa do Nordeste
Troféu da Copa do Nordeste Crédito: Thais Magalhães/CBF

Confiança e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Batistão, em Aracaju (SE), pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2025. O Tricolor baiano busca se isolar como maior campeão da história do torneio, enquanto o Dragão sergipano sonha com o primeiro título.

Onde assistir Confiança x Bahia ao vivo

A partida entre Confiança e Bahia terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT, na TV fechada pela ESPN e no pay-per-view pelo Premiere.

Confiança

O Confiança vem de vitória sobre o Retrô pela Série C, mas carrega a frustração de não ter se classificado ao quadrangular final da competição. Para a final regional, o Dragão terá que superar a ausência do goleiro titular Felipe, que deixou o clube após não renovar contrato. O time aposta na força do Batistão e na disciplina tática de Luizinho Vieira.

Bahia

O Bahia chega à decisão sob pressão após a dura derrota por 5 a 1 para o Mirassol no Brasileirão. A maratona de 58 jogos já cobra o preço físico, e o time soma desfalques importantes como Caio Alexandre, lesionado, e Erick Pulga, que voltou após um mês parado, mas voltou a sentir dores, além de Jean Lucas e Arias, que estão servindo duas respectivas seleções. Apesar disso, o Esquadrão segue no G-4 do Brasileirão e sonha com a quinta taça da Copa do Nordeste.

Prováveis escalações de Confiança x Bahia

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabiel Xavier, Fredi e Iago Borduchi; Acevedo, Rodrigo Nestor e Cauly; Tiago, Lucho Rodríguez e Kayky. Técnico: Rogério Ceni. 

Confiança: Allan Rodrigo; Weriton, Maicon, Airton e Eduardo Moura; Valdo, Luiz Otávio e Renan; Ronald Camarão, Breyner Camilo e Neto. Técnico: Luizinho Vieira.

Ficha do Jogo

Jogo: Confiança x Bahia

Campeonato: Copa do Nordeste 2025

Rodada: Final – Jogo de Ida

Data: Quarta-feira, 3 de setembro de 2025

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Batistão, Aracaju – SE

Onde assistir: SBT, ESPN e Premiere

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

