Confiança x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Pedro Carreiro
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 18:00
Confiança e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Batistão, em Aracaju (SE), pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2025. O Tricolor baiano busca se isolar como maior campeão da história do torneio, enquanto o Dragão sergipano sonha com o primeiro título.
A partida entre Confiança e Bahia terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT, na TV fechada pela ESPN e no pay-per-view pelo Premiere.
O Confiança vem de vitória sobre o Retrô pela Série C, mas carrega a frustração de não ter se classificado ao quadrangular final da competição. Para a final regional, o Dragão terá que superar a ausência do goleiro titular Felipe, que deixou o clube após não renovar contrato. O time aposta na força do Batistão e na disciplina tática de Luizinho Vieira.
O Bahia chega à decisão sob pressão após a dura derrota por 5 a 1 para o Mirassol no Brasileirão. A maratona de 58 jogos já cobra o preço físico, e o time soma desfalques importantes como Caio Alexandre, lesionado, e Erick Pulga, que voltou após um mês parado, mas voltou a sentir dores, além de Jean Lucas e Arias, que estão servindo duas respectivas seleções. Apesar disso, o Esquadrão segue no G-4 do Brasileirão e sonha com a quinta taça da Copa do Nordeste.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabiel Xavier, Fredi e Iago Borduchi; Acevedo, Rodrigo Nestor e Cauly; Tiago, Lucho Rodríguez e Kayky. Técnico: Rogério Ceni.
Confiança: Allan Rodrigo; Weriton, Maicon, Airton e Eduardo Moura; Valdo, Luiz Otávio e Renan; Ronald Camarão, Breyner Camilo e Neto. Técnico: Luizinho Vieira.
Jogo: Confiança x Bahia
Campeonato: Copa do Nordeste 2025
Rodada: Final – Jogo de Ida
Data: Quarta-feira, 3 de setembro de 2025
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Batistão, Aracaju – SE
Onde assistir: SBT, ESPN e Premiere
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)