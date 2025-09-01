Acesse sua conta
Bahia ganha ‘reforço’ de atacante para os jogos da final da Copa do Nordeste

Como não foi convocado pela Seleção Uruguaia, Lucho Rodríguez poderá atuar nos duelos contra o Confiança

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16:53

Lucho em ação na derrota contra o Mirassol
Lucho em ação na derrota contra o Mirassol Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após a dolorosa goleada por 5 a 1 para o Mirassol, o Bahia recebeu uma notícia importante. Mesmo com diversas baixas confirmadas para as finais da Copa do Nordeste contra o Confiança, nesta quarta-feira (3), na Arena Batistão, em Aracaju, e no próximo sábado (6), na Fonte Nova, o time poderá contar normalmente com o atacante Lucho Rodríguez, que não foi convocado pela Seleção Uruguaia.

Presença constante nas últimas convocações da Celeste, o camisa 17 do Esquadrão já era dado como desfalque certo para os confrontos decisivos. Porém, desta vez, acabou preterido pelo técnico Marcelo Bielsa para os dois jogos finais das Eliminatórias. Assim, estará à disposição de Rogério Ceni, que ainda terá uma série de problemas para escalar a equipe, já que pode perder até 12 jogadores.

Entre as ausências confirmadas estão Jean Lucas, convocado pela Seleção Brasileira, e Arias, chamado pela Seleção Colombiana. Além deles, Caio Alexandre, Ademir, Kanu, Erick, Ruan Pablo e Erick Pulga seguem no departamento médico e também estão fora. Os reforços recém-contratados João Paulo, Luiz Gustavo e Mateo Sanabria não podem atuar, já que foram inscritos após o prazo limite da competição.

A boa notícia é que Gilberto e Michel Araújo, em fase final de transição física, devem estar disponíveis ao menos para a partida de volta em Salvador. A possibilidade de contar com Lucho e os dois retornos será de grande importância para Ceni, que terá de promover muitas mudanças na equipe.

O treinador, no entanto, terá pouco tempo para trabalhar. O Bahia se reapresentou na tarde desta segunda-feira (1º), no CT Evaristo de Macedo, e já encerra a preparação nesta terça-feira (2).

