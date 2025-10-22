Hugo Souza se lesiona e deve desfalcar Corinthians contra o Vitória

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 08:47
O Vitória terá pela frente um Corinthians desfalcado no gol no próximo sábado, às 16h, em Salvador. Hugo Souza, titular da equipe paulista, não participou do treinamento no CT Joaquim Grava nesta terça-feira devido a dores no ombro.
O goleiro sofreu uma lesão de grau 2 no final da partida contra o Atlético-MG, quando caiu sobre o ombro durante uma saída de bola, e deve ser ausência confirmada contra o time baiano.
Com Hugo fora, o técnico Dorival Junior deve optar por Felipe Longo, que já entrou no lugar do titular no clássico contra o Santos. Na ocasião, estreando como titular, Felipe sofreu três gols na derrota por 3 a 1 na Vila Belmiro.