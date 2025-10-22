BAIXA DE PESO

Hugo Souza se lesiona e deve desfalcar Corinthians contra o Vitória

Felipe Longo deve assumir a meta

Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 08:47

Hugo Souza Crédito: Divulgação

O Vitória terá pela frente um Corinthians desfalcado no gol no próximo sábado, às 16h, em Salvador. Hugo Souza, titular da equipe paulista, não participou do treinamento no CT Joaquim Grava nesta terça-feira devido a dores no ombro.

O goleiro sofreu uma lesão de grau 2 no final da partida contra o Atlético-MG, quando caiu sobre o ombro durante uma saída de bola, e deve ser ausência confirmada contra o time baiano.