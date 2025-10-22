Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hugo Souza se lesiona e deve desfalcar Corinthians contra o Vitória

Felipe Longo deve assumir a meta

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 08:47

Hugo Souza
Hugo Souza Crédito: Divulgação

O Vitória terá pela frente um Corinthians desfalcado no gol no próximo sábado, às 16h, em Salvador. Hugo Souza, titular da equipe paulista, não participou do treinamento no CT Joaquim Grava nesta terça-feira devido a dores no ombro.

O goleiro sofreu uma lesão de grau 2 no final da partida contra o Atlético-MG, quando caiu sobre o ombro durante uma saída de bola, e deve ser ausência confirmada contra o time baiano.

Com Hugo fora, o técnico Dorival Junior deve optar por Felipe Longo, que já entrou no lugar do titular no clássico contra o Santos. Na ocasião, estreando como titular, Felipe sofreu três gols na derrota por 3 a 1 na Vila Belmiro.

Tags:

Vitória Corinthians

Mais recentes

Imagem - Neymar anuncia complexo esportivo milionário com 14 mil m² e hotel de luxo

Neymar anuncia complexo esportivo milionário com 14 mil m² e hotel de luxo
Imagem - De Gandu para o mundo: baiano supera vício e sai da Cracolância para brilhar no Mister Olympia

De Gandu para o mundo: baiano supera vício e sai da Cracolância para brilhar no Mister Olympia
Imagem - Vitória enfrenta três rivais contra o rebaixamento até o final da Série A; saiba mais

Vitória enfrenta três rivais contra o rebaixamento até o final da Série A; saiba mais

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada