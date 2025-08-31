FUTEBOL

'Estamos passando vergonha': Everton Ribeiro lamenta goleada sofrida pelo Bahia para o Mirassol

Capitão do Esquadrão lamentou resultado parcial fora de casa

Wendel de Novais

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 20:17

Everton Ribeiro em entrevista Crédito: PREMIERE

O Bahia vai sendo atropelado pelo Mirassol pela 22ª rodada do Brasileirão, em São Paulo, neste domingo (31). Nos primeiros 29 minutos do etapa inicial, o tricolor sucumbiu diante da força do time do interior paulista e foi ao intervalo perdendo por 3 a 0. Na saída de campo, o capitão Everton Ribeiro falou sobre o resultado parcial e lamentou a situação.

Questionado sobre o desgaste físico do time, o camisa 10 afirmou que não há desculpa para a atuação. "Não podemos colocar a culpa no cansaço. A gente está passando vergonha, na verdade. É uma equipe bem trabalhada, que não perdeu aqui ainda, mas a gente tinha que pelo menos entrar mais atento, não tomar gols tão fáceis", desabafou em entrevista ao Premiere.

A partida entre as duas equipes é um duelo direto pela vaga na Libertadores, mas o Esquadrão entrou em baixa rotação e foi atropelado pelo Mirassol. Os gols da partida no primeiro tempo foram anotados por João Victor, Chico da Costa e Lucas Ramon.