Brasil derrota República Dominicana de virada e vai às quartas do Mundial feminino de vôlei

Equipe nacional sai atrás, mas se recupera e segue firme na busca pelo título inédito

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Giuliana Mancini

  • Estadão

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 12:51

Gabi em Brasil x República Dominicana
Gabi em Brasil x República Dominicana Crédito: FIVB/Divulgação

Foi com susto, mas o Brasil confirmou o favoritismo sobre a República Dominicana e avançou às quartas de final do Mundial feminino de vôlei. A seleção liderada por Zé Roberto teve um primeiro set de muitos erros, mas se recuperou com ajustes táticos e atuações individuais de destaque e venceu a rival por 3 sets a 1, parciais de 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12, neste domingo (31), em Bangkok, Tailândia. 

Com o triunfo, a equipe verde e amarela segue firme na busca pelo título inédito. A adversária da próxima fase será a França. A partida da quinta-feira ainda não tem horário definido.

O início do jogo mostrou um Brasil um pouco nervoso, cometendo erros que favoreceram a República Dominicana. O time caribenho abriu vantagem de 14 a 10, aproveitando as falhas brasileiras. A ponteira Gabi se destacou, anotando oito pontos e puxando a reação do time, que conseguiu se aproximar no placar. No entanto, a República Dominicana retomou a frente e fechou o set em 25/18, após um erro de ataque de Kisy.

Na sequência, o técnico Zé Roberto promoveu mudanças estratégicas, colocando Roberta e Rosamaria nos lugares de Macris e Kisy. As alterações deram resultado imediato: Roberta começou sacando muito bem, fez três aces e abriu uma sequência de 6/0. O Brasil ajustou seu jogo e Julia Bergmann, Rosamaria e Gabi brilharam no ataque. A oposta fechou o segundo set com tranquilidade, em 25/12.

A seleção manteve a mesma formação e o ritmo forte no terceiro set. Desde os primeiros pontos, assumiu a liderança e não sofreu ameaças. Gabi voltou a se destacar no ataque, contribuindo para que o Brasil fechasse a parcial em 25/20, com segurança.

No quarto set, a seleção aproveitou os erros das dominicanas para dominar a parcial. O bloqueio brasileiro se destacou, quase todas as jogadoras pontuaram, e o time fechou a parcial em 25/12, garantindo a vitória na partida por 3 sets a 1.

Com 100% de aproveitamento, o Brasil segue confiante para os próximos compromissos no mata-mata. A equipe, que busca seu primeiro título no Mundial, já chegou quatro vezes à final, mas acabou com a medalha de prata em todas elas, incluindo a edição de 2022, quando perdeu para a Sérvia.

