Apresentador da Globo é detonado após 'excluir' o Bahia do G4 do Brasileirão; VÍDEO

Thiago Oliveira cometeu gafe ao vivo durante programa "É de Casa"

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 09:16

Thiago Oliveira deixou o Bahia de fora ao falar sobre os times do G4 do Brasileirão Crédito: Reprodução

O apresentador Thiago Oliveira está sendo detonado nas redes sociais após uma gafe ao vivo durante o programa "É de Casa" exibido na manhã do último sábado (30), na TV Globo. Enquanto comentava sobre a chegada da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jornalista destacou o grupo dos quatro primeiros colocados da tabela, mas citou apenas Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro - deixando de fora o Bahia, justamente o time que fecha o G4 da competição.

"Vem aí a 22ª rodada. Nos temos Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Os quatros primeiros, ou seja, os times que vão diretamente para a Libertadores no ano que vem", afirmou, ao interagir com o telão que mostrava a classificação completa da Série A do Brasileirão. Mesmo com o auxílio da tela, ele não citou o clube baiano.

O momento não passou despercebido. A ausência do Bahia na declaração foi rapidamente notada e viralizou nas redes sociais, onde torcedores não pouparam críticas. Muitos tricolores, inclusive, apontaram a recorrente falta de valorização de clubes nordestinos no cenário nacional, em comparação às equipes do eixo Sul-Sudeste.

"Obrigado pela sua desinformação ou no mínimo problema ocular! Entre os 4 do G4 está o Bahia, time que existe desde 1931, de muita história, raça e tradição, Bi campeão Brasileiro, inclusive muito antes de ser SAF. Felizmente não dependemos do seu reconhecimento, para constatarmos o quanto somos grandes e o nosso protagonismo", escreveu uma pessoa.

"Engraçado como alguns “repórteres” fazem malabarismo para não citar o nome do Bahia entre os 4 melhores do campeonato, onde 4 agora virou 3, mas parece que incomoda né? Só porque não é do eixo finge que não existe?!? Respeitem o Nordeste, respeitem o Bahia", afirmou outra. "Queria entender o problema de falar o nome do Bahia? É difícil compreender que o Bahia está entre os 4 primeiros e times do eixo não né?!", disse uma terceira.