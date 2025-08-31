SEQUÊNCIA PESADA

Boa fase e desgaste físico marcam Bahia antes de enfrentar o Mirassol na Série A

Confronto entre baianos e paulistas ocorre neste domingo (31), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 05:00

Bahia volta a enfrentar o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A temporada vai se encaminhando para um momento em que os clubes passam a sofrer com o desgaste físico pela sequência de jogos. Logo após vencer o Fluminense pela Copa do Brasil, o Bahia vai precisar lidar com o pouco tempo para descansar antes de voltar a campo contra o Mirassol neste domingo (31), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 no gramado do Maião.

De volta ao Brasileirão e em meio a tentativa de chegar pela primeira vez às semifinais da Copa do Brasil, o Esquadrão ainda tem uma Copa do Nordeste pela frente. A sequência de jogos por competições diferentes e de importâncias semelhantes encontra um entrave: o desgaste físico do elenco tricolor. Nas últimas semanas, o Bahia perdeu Ademir, Caio Alexandre, Michel Araujo, Gilberto e o recém recuperado Erick Pulga. Apesar da volta do camisa 16, Ceni ainda não conta com Kanu e Erick, além de esperar por uma recuperação de Fredi.

Apesar dos desfalques por lesões e pela alta exigência física do calendário, o meia Everton Ribeiro pontuou a força do elenco como fator importante para continuar em alta na temporada. “Sabemos que vem sendo desgastante. Entram jogos cada vez mais físicos, mas a gente tem um elenco, apesar de não ser grande, de muita qualidade e muito trabalho. Temos treinado cada vez mais. O professor tem dado a oportunidade para todos, acredito que está todo mundo preparado. Todos tem que estar preparados”, deu o recado.

O duelo contra o Mirassol coloca frente a frente dois times que estão em alta na temporada, já que o Bahia acumula nove jogos de invencibilidade na Série A e se encontra na 4ª colocação do torneio, enquanto os paulistas estão na 6ª posição. Após o triunfo contra o Fluminense, o comandante tricolor elogiou o próximo adversário do Bahia na competição e enfatizou justamente a diferença no calendário para os dois times.

“O Mirassol é um belíssimo time, não se apeguem a nomes. No futebol isso não vale mais nada, o que vale é motivação, a juventude às vezes é melhor que o cara ranzinza que não quer trabalhar mais. O Mirassol é muito bem treinado e só joga uma vez por semana. Além do talento e do treinador, tem o descanso. Hoje estavam assistindo à gente enquanto todo mundo se matava dentro de campo”, disse.

Para o confronto deste domingo (31), Rogério Ceni pode conseguir estrear os novos reforços João Paulo, Luiz Gustavo e Mateo Sanabria. Apesar do atacante argentino ter revelado que ainda precisaria de tempo para voltar a ganhar minutos em campo, Ceni revelou que poderia já utilizar o jogador na Copa do Brasil.

Com as finais da Copa do Nordeste batendo na porta, o planejamento do Bahia consiste em preservar o máximo possível seus jogadores. Com isso, há a possibilidade de que o time entre em campo com algumas mudanças, como a entrada do atacante uruguaio Lucho Rodríguez.