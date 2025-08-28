ESQUADRÃO DEFINIDO

Com Erick Pulga e dois novos reforços no banco, Bahia está escalado para enfrentar o Fluminense

Além do retorno de lesão do camisa 16, Mateo Sanabria e João Paulo são opções entre os reservas

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 18:23

Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia está definido para enfrentar o Fluminense logo mais, às 19h30, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Rogério Ceni vai mandar a campo o que tem de melhor e terá à disposição no banco de reserva três reforços de peso: Erick Pulga, Mateo Sanabria e João Paulo.

A única mudança em relação ao time que começou contra o Santos no último fim de semana é a entrada de Cauly no lugar de Ademir, que se lesionou diante do Peixe. Dessa forma, o Bahia vai à campo com: Ronaldo; Arias, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Kayky e Willian José.

Se precisar fazer mudanças, o treinador terá três novas opções em relação às últimas partidas esperando no banco de reservas. Recuperado de um estiramento muscular na coxa esquerda, Pulga volta a ficar à disposição depois de quase um mês. Além dele, os recém contratados, o atacante argentino Mateo Sanabria e o goleiro João Paulo, que podem fazer suas estreias.

Também contratado nos últimos dias, o zagueiro Luiz Gustavo, que já vem treinando normalmente com o restante da equipe, não está à disposição. Isso porque, como já disputou uma partida desta edição da Copa do Brasil pelo Vasco, não pode mais entrar em campo pela competição.

No banco, o treinador ainda com a novidade de alguns garotos da base: os meiocampistas David Martins e Vitinho. Em contrapartida, ainda em recuperação de lesão, Ademir, Caio Alexandre, Michel Araujo, Fredi, Kanu e Erick, Gilberto são desfalques.