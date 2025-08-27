Acesse sua conta
Bahia x Fluminense: saiba onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta (28), às 19h30, na Arena Fonte Nova, pela partida de ida das quartas da Copa do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 18:00

Bahia
Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (28 de agosto), às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025. O duelo vale vaga na semifinal da competição e premiação de R$ 9.922.500 para o clube classificado.

Bahia

O Tricolor baiano chega embalado para o confronto, com oito jogos de invencibilidade, incluindo três vitórias consecutivas, duas delas em casa. O time de Rogério Ceni ocupa a quarta colocação no Brasileirão e também garantiu vaga na final da Copa do Nordeste ao eliminar o Ceará.

Fluminense

O Tricolor carioca terá reforços importantes para a partida. Thiago Silva retorna à equipe após lesão e deve formar dupla de zaga com Freytes. Também voltam Ignácio e Otávio, recuperados de lesões de longa duração.

Leia mais

Imagem - Convocado, Jean Lucas desfalca o Bahia na final da Copa do Nordeste

Convocado, Jean Lucas desfalca o Bahia na final da Copa do Nordeste

Imagem - Convocado para a Seleção, Jean Lucas não segura o choro: 'Muito feliz'

Convocado para a Seleção, Jean Lucas não segura o choro: 'Muito feliz'

Imagem - Bahia volta a ter um jogador convocado para Seleção Brasileira após 34 anos

Bahia volta a ter um jogador convocado para Seleção Brasileira após 34 anos

Prováveis escalações de Bahia x Fluminense

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Cauly e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato (Lima); Kevin Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi.

Ficha do Jogo

Jogo: Bahia x Fluminense

Campeonato: Copa do Brasil 2025 – Quartas de final (ida)

Data: Quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Wagner Reway (SC)

Onde assistir: SporTV e Premiere

