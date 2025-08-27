Bahia x Fluminense: saiba onde assistir ao vivo, horário e escalações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 18:00
Bahia e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (28 de agosto), às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025. O duelo vale vaga na semifinal da competição e premiação de R$ 9.922.500 para o clube classificado.
O Tricolor baiano chega embalado para o confronto, com oito jogos de invencibilidade, incluindo três vitórias consecutivas, duas delas em casa. O time de Rogério Ceni ocupa a quarta colocação no Brasileirão e também garantiu vaga na final da Copa do Nordeste ao eliminar o Ceará.
O Tricolor carioca terá reforços importantes para a partida. Thiago Silva retorna à equipe após lesão e deve formar dupla de zaga com Freytes. Também voltam Ignácio e Otávio, recuperados de lesões de longa duração.
Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Cauly e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato (Lima); Kevin Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi.
Jogo: Bahia x Fluminense
Campeonato: Copa do Brasil 2025 – Quartas de final (ida)
Data: Quinta-feira, 28 de agosto de 2025
Horário: 19h30 (horário de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Wagner Reway (SC)
Onde assistir: SporTV e Premiere