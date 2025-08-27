HISTÓRICO

Bahia volta a ter um jogador convocado para Seleção Brasileira após 34 anos

Volante entrou na lista de Carlo Ancelotti substituindo atleta lesionado



Pedro Carreiro

Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 13:16

Jean Lucas Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Após mais de três décadas de espera, o Bahia volta a ter um representante convocado oficialmente para a Seleção Brasileira principal. O volante Jean Lucas, um dos destaques do clube baiano, foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para substituir Joelinton, do Newcastle, lesionado, nos próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Chile e Bolívia.

Agora, Jean Lucas integra agora o grupo oficial para os compromissos decisivos. A convocação marca um momento histórico para o Bahia, que não tinha um jogador convocado desde 1991, quando Luís Henrique vestiu a camisa da Amarelinha.

Luís Henrique, meio-campista que brilhou no Bahia semifinalista do Campeonato Brasileiro de 1990, participou de amistosos e da Copa América de 1991, totalizando dez jogos e quatro gols pela seleção principal enquanto defendia o Tricolor baiano. Até hoje, ele é o atleta do Bahia com mais convocações na história recente do clube, tendo marcado época com 74 partidas, 19 gols e 16 assistências pelo Esquadrão.

Ao longo da história, o Bahia já teve dez jogadores convocados para a seleção brasileira principal, com sete deles entrando em campo em um total de 20 jogos e 29 participações, somando sete gols. A primeira série de convocações aconteceu em 1957, com atletas como Henrique, Zé Alves e Vicente Arenari. Na década de 1980, nomes como Zé Carlos, Bobô e Charles também vestiram a amarelinha.

Hoje, Jean Lucas representa uma nova esperança para o Bahia no cenário nacional. Titular absoluto no meio-campo sob o comando de Rogério Ceni, ele vive o melhor momento da carreira desde sua chegada ao clube e agora terá a chance de brilhar pela seleção brasileira, encerrando um jejum que já dura 34 anos para o Tricolor baiano.

No século XXI, apenas cinco jogadores do Nordeste foram convocados para a seleção brasileira principal. Essas convocações aconteceram entre 2001 e 2017, representando clubes tradicionais da região como Sport, Vitória e Náutico. Confira:

2001: Leomar (Sport)

2003: Dudu Cearense (Vitória)

2003: Nádson (Vitória)

2013: Douglas Santos (Náutico)