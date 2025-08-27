Do Bahia para seleção: Jean Lucas é convocado para substituir Joelinton

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12:55
O volante Jean Lucas, destaque do Bahia, recebeu uma oportunidade importante na seleção brasileira. Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os dois últimos jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Jean Lucas substituirá Joelinton, do Newcastle, que foi cortado por lesão.
Essa é uma chance valiosa para o jovem meio-campista mostrar seu talento em uma competição decisiva para a equipe nacional. Enquanto isso, Alex Sandro, do Flamengo, também foi desconvocado por lesão, mas seu posto não será substituído.
Jean Lucas é convocado para seleção
Veja a nota divulgada pela CBF:
"O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (27) o jogador Jean Lucas, do Bahia, para os jogos do Brasil contra Chile e Bolívia, os dois últimos compromissos da equipe nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Jean Lucas vai ocupar o lugar de Joelinton, do Newcastle, desconvocado por causa de uma lesão sofrida na última partida por sua equipe pela Premier League.
O lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também foi desconvocado por motivo de lesão. Neste caso, não será convocado um substituto".
