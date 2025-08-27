VEJA LISTA

Do Bahia para seleção: Jean Lucas é convocado para substituir Joelinton

Volante do Bahia foi chamado por Carlo Ancelotti para os jogos finais Chile e Bolívia

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12:55

Jean Lucas abriu o placar para o Bahia diante do Juventude Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O volante Jean Lucas, destaque do Bahia, recebeu uma oportunidade importante na seleção brasileira. Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os dois últimos jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Jean Lucas substituirá Joelinton, do Newcastle, que foi cortado por lesão.

Essa é uma chance valiosa para o jovem meio-campista mostrar seu talento em uma competição decisiva para a equipe nacional. Enquanto isso, Alex Sandro, do Flamengo, também foi desconvocado por lesão, mas seu posto não será substituído.

Veja a nota divulgada pela CBF:

"O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (27) o jogador Jean Lucas, do Bahia, para os jogos do Brasil contra Chile e Bolívia, os dois últimos compromissos da equipe nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Jean Lucas vai ocupar o lugar de Joelinton, do Newcastle, desconvocado por causa de uma lesão sofrida na última partida por sua equipe pela Premier League.

O lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também foi desconvocado por motivo de lesão. Neste caso, não será convocado um substituto".

GOLEIROS

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Caio Henrique (Monaco)

Douglas Santos (Zenit)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Jean Lucas (Bahia)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES