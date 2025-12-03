Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Flamengo vence no Maracanã e confirma título do Campeonato Brasileiro

Rubro-negro superou o Ceará por 1x0 no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 23:23

Flamengo é o campeão da Série A 2025
Flamengo é o campeão da Série A 2025 Crédito: Adriann Fontes/Flamengo

O Campeonato Brasileiro de 2025 já tem o seu vencedor definido e é o Flamengo. O clube carioca confirmou o título após vencer o Ceara no Maracanã por 1x0 na noite desta quarta-feira (3). Com o resultado, o time rubro-negro chega aos 78 pontos e não pode ser mais ultrapassado. Samuel Lino foi o autor do único gol da partida.

O título na competição nacional ocorre na semana seguinte ao título da Copa Libertadores, quando o rubro-negro venceu o Palmeiras por 1x0 em Lima, no Peru. Os dois finalistas do torneio internacional ainda disputavam para saber quem seria o campeão da Série A. A vantagem era do Flamengo, que confirmou o favoritismo mesmo com o triunfo do Alviverde contra o Atlético-MG.

Flamengo é o campeão do Campeonato Brasileiro 2025

Flamengo venceu o Ceará e confirmou o título do Brasileirão por GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO
Flamengo venceu o Ceará e confirmou o título do Brasileirão por Adriann Fontes/Flamengo
Flamengo venceu o Ceará e confirmou o título do Brasileirão por Adriann Fontes/Flamengo
Flamengo venceu o Ceará e confirmou o título do Brasileirão por Adriann Fontes/Flamengo
Flamengo é o campeão da Série A 2025 por Adriann Fontes/Flamengo
1 de 5
Flamengo venceu o Ceará e confirmou o título do Brasileirão por GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Com a missão de vencer para conseguir sacramentar o título, o clube carioca partiu para cima do Ceará e encontrou um adversário muito bem fechado e que deu poucos espaços. Com dificuldade de infiltrar, a principal aposta foram chutes de longa distância. No entanto, o talento individual desequilibrou o confronto. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Samuel Lino recebeu dentro da área e chutou cruzado para abrir o placar no Maracanã.

LEIA MAIS

VÍDEO: Confira os gols de Bahia 2x0 Sport

VÍDEO: Confira os gols de Red Bull Bragantino 4x0 Vitória

Vitória é goleado pelo Bragantino, retorna ao Z-4 e se complica para a rodada final

Bahia se despede da Fonte Nova em 2025 com triunfo sobre o Sport

Romário, Rivaldo e Ronaldo não venceriam a Copa do Mundo se VAR existisse antes; entenda

Mais recentes

Imagem - 'Tem conversas em andamento', revela Danilo Fernandes sobre futuro após aposentadoria

'Tem conversas em andamento', revela Danilo Fernandes sobre futuro após aposentadoria
Imagem - 'Um jogo não apaga os outros 12': Jair Ventura explica goleada e mantém confiança para a rodada final

'Um jogo não apaga os outros 12': Jair Ventura explica goleada e mantém confiança para a rodada final
Imagem - VÍDEO: Confira os gols de Bahia 2x0 Sport

VÍDEO: Confira os gols de Bahia 2x0 Sport

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotomania 2857, desta quarta-feira (3)
01

Resultado da Lotomania 2857, desta quarta-feira (3)

Imagem - Touro, Virgem, Libra e Aquário recebem uma resposta importante do universo hoje (3 de dezembro)
02

Touro, Virgem, Libra e Aquário recebem uma resposta importante do universo hoje (3 de dezembro)

Imagem - 3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)
03

3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)

Imagem - Homem morre ao ser atingido por barra de supino durante exercício em academia
04

Homem morre ao ser atingido por barra de supino durante exercício em academia