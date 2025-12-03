É CAMPEÃO

Flamengo vence no Maracanã e confirma título do Campeonato Brasileiro

Rubro-negro superou o Ceará por 1x0 no Rio de Janeiro

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 23:23

Flamengo é o campeão da Série A 2025 Crédito: Adriann Fontes/Flamengo

O Campeonato Brasileiro de 2025 já tem o seu vencedor definido e é o Flamengo. O clube carioca confirmou o título após vencer o Ceara no Maracanã por 1x0 na noite desta quarta-feira (3). Com o resultado, o time rubro-negro chega aos 78 pontos e não pode ser mais ultrapassado. Samuel Lino foi o autor do único gol da partida.

O título na competição nacional ocorre na semana seguinte ao título da Copa Libertadores, quando o rubro-negro venceu o Palmeiras por 1x0 em Lima, no Peru. Os dois finalistas do torneio internacional ainda disputavam para saber quem seria o campeão da Série A. A vantagem era do Flamengo, que confirmou o favoritismo mesmo com o triunfo do Alviverde contra o Atlético-MG.

