Convocado, Jean Lucas desfalca o Bahia na final da Copa do Nordeste

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Carol Neves
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 14:02
A convocação de Jean Lucas para a Seleção Brasileira terá um impacto direto nos planos do Tricolor para a decisão da Copa do Nordeste. O jogador desfalcará a equipe nos dois confrontos contra o Confiança, marcados para os dias 3 e 6 de setembro, justamente durante a próxima Data Fifa.
Jean foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para substituir Joelinton, do Newcastle, lesionado, nos dois últimos compromissos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seleção enfrentará o Chile no dia 4, em casa, e depois a Bolívia, no dia 9, fora de casa.
Com isso, o Bahia perde um dos seus pilares no meio-campo para a grande decisão. O primeiro jogo da final será no dia 3 de setembro, às 21h30, no Batistão, em Aracaju. A grande decisão acontece no dia 6, às 17h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Convocado, Jean Lucas não escondeu a alegria pela oportunidade com a Amarelinha. "Muito feliz mesmo, não tem como explicar", afirmou. O volante destacou a gratidão a todos que o ajudaram a chegar à seleção, incluindo o Bahia: "Agradecer ao clube, porque se não fosse ele não estaria alcançando a Seleção Brasileira"
No Bahia, Jean Lucas já soma 103 partidas e 15 gols, desde que chegou ao clube em 2024. Somente em 2025, são 41 jogos, seis gols e uma assistência.