Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Convocado, Jean Lucas desfalca o Bahia na final da Copa do Nordeste

Volante tricolor ficará fora dos jogos decisivos contra o Confiança por conta da Data Fifa de setembro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro
  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Pedro Carreiro

  • Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 14:02

Jean Lucas abriu o placar para o Bahia diante do Juventude
Jean Lucas a Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A convocação de Jean Lucas para a Seleção Brasileira terá um impacto direto nos planos do Tricolor para a decisão da Copa do Nordeste. O jogador desfalcará a equipe nos dois confrontos contra o Confiança, marcados para os dias 3 e 6 de setembro, justamente durante a próxima Data Fifa.

Jean foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para substituir Joelinton, do Newcastle, lesionado, nos dois últimos compromissos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seleção enfrentará o Chile no dia 4, em casa, e depois a Bolívia, no dia 9, fora de casa.

Com isso, o Bahia perde um dos seus pilares no meio-campo para a grande decisão. O primeiro jogo da final será no dia 3 de setembro, às 21h30, no Batistão, em Aracaju. A grande decisão acontece no dia 6, às 17h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Convocado, Jean Lucas não escondeu a alegria pela oportunidade com a Amarelinha. "Muito feliz mesmo, não tem como explicar", afirmou. O volante destacou a gratidão a todos que o ajudaram a chegar à seleção, incluindo o Bahia: "Agradecer ao clube, porque se não fosse ele não estaria alcançando a Seleção Brasileira"

No Bahia, Jean Lucas já soma 103 partidas e 15 gols, desde que chegou ao clube em 2024. Somente em 2025, são 41 jogos, seis gols e uma assistência.

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua