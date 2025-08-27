ALEGRIA

Convocado para a Seleção, Jean Lucas não segura o choro: 'Muito feliz'

Volante do Bahia substitui Joelinton na lista oficial e agradece a Deus, família, clube e comissão técnica



Pedro Carreiro

Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 13:39

Jean Lucas Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O volante Jean Lucas vive um dos momentos mais marcantes da sua carreira nesta quarta-feira (27), quando foi oficialmente convocado para a Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele entra no lugar de Joelinton, do Newcastle, que sofreu uma lesão.

Com emoção, Jean Lucas falou sobre a alegria de vestir a camisa da Amarelinha. "Somente glorificar o nome de Deus por tudo que vem fazendo na minha vida. Agradecer a Deus, minha família, esposa, meu filho, meu pai e minha mãe, todas pessoas que trabalham comigo. Agradecer ao clube, porque se não fosse ele não estaria alcançando a Seleção Brasileira, meus companheiros, sem eles não sou nada dentro de campo. Ao Rogério (Ceni), toda comissão. Sou grato a todo mundo", afirmou, em entrevista à TV Bahia.

O momento da notícia foi especial e inesperado. "Estava ali agora na fisioterapia e o cara que trabalha comigo, Juca, me mandou mensagem com a bandeira da seleção, fiquei sem entender. O Caio (Alexandre) já veio pulando, do jeito dele. 'Pô irmão, você foi convocado', todo mundo pulando, comecei a chorar, não aguentei. Muito feliz mesmo, não tem como explicar."

Jean Lucas também refletiu sobre a dificuldade da conquista. "Estar na lista já é uma grande conquista, pra mim e todos que trabalham comigo. É muito difícil, a seleção tem excelentes jogadores, no meio de campo acho que é o que tem mais competição."

Ele revelou que acompanhava a expectativa pela convocação com ansiedade, mas manteve a esperança. "Fiquei, sim, ansioso, fiquei esperando se sairia meu nome, mas sabia que seria muito difícil. Foi com a contusão do Joelinton, infelizmente, desejo melhoras a ele, que Deus o abençoe. Fiquei esperando, sabia que tinha outros jogadores no radar, mas a esperança é a última que morre. Hoje eu estou aqui podendo compartilhar esse momento com toda torcida do Bahia."