Ancelotti se impressionou com Jean Lucas na Fonte Nova e viu 'padrão europeu' no volante do Bahia

Atuação contra o Santos consolidou a escolha do técnico, que chamou o jogador para as Eliminatórias

Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:53

Jean Lucas contra o Santos Crédito: Rafael Rodrigues / @therafao

A ida de Carlo Ancelotti a Salvador no último domingo (25) rendeu mais do que um simples acompanhamento in loco do futebol brasileiro. Na Fonte Nova, o treinador da seleção se impressionou com Jean Lucas, volante do Bahia, cuja atuação diante do Santos confirmou a boa impressão que já tinha à distância.

O italiano já havia incluído o nome do meio-campista na pré-lista da seleção. Mas foi após a partida que decidiu convocá-lo para os jogos contra Chile e Bolívia, nas Eliminatórias, em substituição ao lesionado Joelinton. Para o treinador, o jogador tem nível de “futebol europeu”, segundo informou o jornalista PVC no De Primeira.

Aos 27 anos, Jean Lucas soma passagens por Flamengo e Santos, além de quatro temporadas no futebol francês, entre 2019 e 2023. Retornou ao Brasil e, após viver o rebaixamento com o Santos, desembarcou em 2024 no Bahia como uma das apostas de Rogério Ceni para o meio-campo. O clube desembolsou R$ 24,2 milhões para contratá-lo.

“Fico feliz por ele e pelos outros que puderam ser vistos por um treinador que é um dos maiores. Isso expõe cada vez mais o trabalho do Bahia, isso valoriza muito o trabalho feito aqui”, afirmou Rogério Ceni após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, jogo em que Ancelotti esteve presente no estádio.

Após a convocação, Jean Lucas celebrou e disse que não conteve o choro com a notícia. "Estar na lista já é uma grande conquista, pra mim e todos que trabalham comigo. É muito difícil, a seleção tem excelentes jogadores, no meio de campo acho que é o que tem mais competição."

Outro nome observado foi o lateral-esquerdo Luciano Juba, também destaque da partida. Apesar da boa exibição, ele não foi chamado, mesmo com o corte de Alex Sandro.