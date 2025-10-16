Que horas é o Ba-Vi desta quinta-feira (16)?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 07:27
Vitória e Bahia voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, no Barradão, em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, que será exibido pelo Sportv e pelo Premiere, promete intensidade dentro e fora de campo.
O Rubro-Negro entra pressionado após a derrota para o Vasco e ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos. Mesmo que vença, o time comandado por Jair Ventura não consegue deixar a zona de rebaixamento nesta rodada, mas precisa somar pontos para encurtar a distância para o Santos, primeiro fora do Z-4, e tentar pôr fim a uma sequência incômoda de sete jogos sem vencer o maior rival.
Do outro lado, o Bahia chega confiante depois de derrotar o Flamengo e quebrar um jejum de 12 partidas sem vencer o time carioca. O Tricolor aparece na sexta posição e busca um novo triunfo para se aproximar do G-4. A equipe, porém, não terá o meia Everton Ribeiro, que se recupera de uma cirurgia para retirada de um câncer na tireoide.
Jogadores de Bahia e Vitória que podem disputar o clássico Ba-Vi pela primeira vez
A partida começa às 21h30.
Vitória (técnico Jair Ventura)
O técnico ainda não definiu quem substitui o zagueiro e capitão Lucas Halter, suspenso. Neris e Edu disputam a vaga, mas há chance de o treinador mudar o esquema e reforçar o meio-campo. Uma alteração certa é o retorno de Ramon, que volta após suspensão.
Provável escalação: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Edu (ou Neris), Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald e Aitor; Erick e Renato Kayzer.
Desfalques: Alexandre Fintelman, Davi e Jamerson (departamento médico); Lucas Halter e Carlinhos (suspensos).
Pendurados: Raúl Cáceres, Lucas Arcanjo, Claudinho, Lucas Halter, Carlinhos, Renato Kayzer, Zé Marcos, Camutanga e Erick.
Bahia (técnico Rogério Ceni)
O treinador terá os retornos de Santi Arias, Gabriel Xavier, Mateo Sanabria e Rodrigo Nestor, que cumpriram suspensão, mas ainda lida com várias ausências, entre elas a de Everton Ribeiro. A principal dúvida está justamente no substituto do camisa 10, com Cauly, Michel Araujo e Rodrigo Nestor disputando a posição. No ataque, Tiago deve substituir Willian José, suspenso.
Provável escalação: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araujo ou Cauly); Ademir, Sanabria e Tiago.
Desfalques: Willian José e Gilberto (suspensos); Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Erick Pulga, Ramos Mingo, Luciano Juba e João Paulo (departamento médico).
Pendurados: João Paulo e Jean Lucas.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA)
Assistente 2: Daniella Coutinho Pinto (BA)
Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (BA)
VAR: Rafael Traci (SC)