Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Que horas é o Ba-Vi desta quinta-feira (16)?

Veja onde assistir ao clássico

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 07:27

Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Bahia voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, no Barradão, em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, que será exibido pelo Sportv e pelo Premiere, promete intensidade dentro e fora de campo.

O Rubro-Negro entra pressionado após a derrota para o Vasco e ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos. Mesmo que vença, o time comandado por Jair Ventura não consegue deixar a zona de rebaixamento nesta rodada, mas precisa somar pontos para encurtar a distância para o Santos, primeiro fora do Z-4, e tentar pôr fim a uma sequência incômoda de sete jogos sem vencer o maior rival.

Do outro lado, o Bahia chega confiante depois de derrotar o Flamengo e quebrar um jejum de 12 partidas sem vencer o time carioca. O Tricolor aparece na sexta posição e busca um novo triunfo para se aproximar do G-4. A equipe, porém, não terá o meia Everton Ribeiro, que se recupera de uma cirurgia para retirada de um câncer na tireoide.

Jogadores de Bahia e Vitória que podem disputar o clássico Ba-Vi pela primeira vez

Sanabria é o nome mais provável de estrear no clássico pelo lado do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
O jovem zagueiro Fredi Lippert deve ser opção no banco e pode fazer sua estreia em Ba-Vis por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Com a ausência de Juba, Zé Guilherme é outro jovem do Esquadrão que pode disputar seu primeiro clássico por Letícia Martins/EC Bahia
Luiz Gustavo, que foi relacionado para últimas 6 partidas, pode fazer sua estreia com a camisa tricolor logo em um Ba-Vi por Letícia Martins/EC Bahia
Aitor Cantalapiedra deve ser titular e disputar seu primeiro clássico com a camisa do Vitória  por Victor Ferreira
Ramon também deve começar entre os titulares e disputar seu primeiro Ba-Vi  por Victor Ferreira/EC Vitória
Renzo López será opção no banco e pode estrear no clássico se entrar em campo por Victor Ferreira/EC Vitória
Kike Saverio pode disputar seu primeiro jogo com a camisa do Vitória logo em um Ba-Vi  por Victor Ferreira/EC Vitória
Se for relacionado, Rúben Ismael pode disputar sua segunda partida pelo Leão e estrear no clássico  por Victor Ferreira/EC Vitória
Se entrar ao longo da partida, Romarinho disputará seu primeiro Ba-Vi  por Victor Ferreira/EC Vitória
Maykon Jesus será opção no banco e terá a chance de disputar o clássico pela primeira vez por Victor Ferreira/EC Vitória
Pouco aproveitado, Felipe Cardoso pode estrear se for relacionados e entrar ao longo da partida por Victor Ferreira/EC Vitória
Também pouco utilizado, Rúben Rodrigues tem chances de jogar seu primeiro Ba-Vi se for convocado para a partida por Victor Ferreira/EC Vitória
Thiago Couto só estreará pelo clube no Ba-Vi se Arcanjo tiver que deixar a partida  por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 14
Sanabria é o nome mais provável de estrear no clássico pelo lado do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Que horas é o Ba-Vi hoje?

A partida começa às 21h30.

Como vêm os times

Vitória (técnico Jair Ventura)

O técnico ainda não definiu quem substitui o zagueiro e capitão Lucas Halter, suspenso. Neris e Edu disputam a vaga, mas há chance de o treinador mudar o esquema e reforçar o meio-campo. Uma alteração certa é o retorno de Ramon, que volta após suspensão.

Provável escalação: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Edu (ou Neris), Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald e Aitor; Erick e Renato Kayzer.

Desfalques: Alexandre Fintelman, Davi e Jamerson (departamento médico); Lucas Halter e Carlinhos (suspensos).

Pendurados: Raúl Cáceres, Lucas Arcanjo, Claudinho, Lucas Halter, Carlinhos, Renato Kayzer, Zé Marcos, Camutanga e Erick.

Bahia (técnico Rogério Ceni)

O treinador terá os retornos de Santi Arias, Gabriel Xavier, Mateo Sanabria e Rodrigo Nestor, que cumpriram suspensão, mas ainda lida com várias ausências, entre elas a de Everton Ribeiro. A principal dúvida está justamente no substituto do camisa 10, com Cauly, Michel Araujo e Rodrigo Nestor disputando a posição. No ataque, Tiago deve substituir Willian José, suspenso.

Provável escalação: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araujo ou Cauly); Ademir, Sanabria e Tiago.

Desfalques: Willian José e Gilberto (suspensos); Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Erick Pulga, Ramos Mingo, Luciano Juba e João Paulo (departamento médico).

Pendurados: João Paulo e Jean Lucas.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA)

Assistente 2: Daniella Coutinho Pinto (BA)

Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (BA)

VAR: Rafael Traci (SC)

Mais recentes

Imagem - Ex-jogador Léo Moura é investigado por promoção de cassino ilegal

Ex-jogador Léo Moura é investigado por promoção de cassino ilegal
Imagem - O 'sinal de vida' de Michael Schumacher 12 anos após grave acidente

O 'sinal de vida' de Michael Schumacher 12 anos após grave acidente
Imagem - Vídeo: filha de Neymar, Mavie leva bolada na cabeça, chora e sai carregada pelo pai

Vídeo: filha de Neymar, Mavie leva bolada na cabeça, chora e sai carregada pelo pai

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas