Mavie imita Neymar e rouba a cena em jogo do Santos; assista

Fofura em campo: Mavie imita Neymar e encanta torcedores no jogo do Santos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 07:39

Neymar voltou à Vila Belmiro nesta quarta-feira (15) para acompanhar o clássico entre Santos e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Ainda em recuperação de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, o camisa 10 do Peixe foi ao estádio acompanhado da filha Mavie, de 2 anos, e acabou vendo a pequena roubar os holofotes antes da bola rolar.

Nas redes sociais, o Santos publicou um vídeo da filha do jogador com Bruna Biancardi imitando a famosa comemoração do pai: uma careta com as mãos no rosto e a língua de fora. Durante a partida, Mavie também distribuiu beijos e tchauzinhos, conquistando torcedores e internautas.

A menina ainda chamou atenção pelo estilo. Usou um conjunto rosa e branco e uma camisa especial do Santos na cor rosa, em referência ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama. Bruna Biancardi mostrou que mãe e filha combinaram os looks: a influenciadora escolheu uma bolsa Saint Laurent avaliada em R$ 17 mil, enquanto Mavie levava uma mini bolsa da Miu Miu, de R$ 13 mil. “Outubro Rosa do Santos F.C.”, escreveu Bruna ao compartilhar o momento.

Em campo, o Santos venceu o Corinthians por 3 a 1 na Vila Belmiro, com gols de Zé Rafael e Barreal no primeiro tempo. Neymar, que não joga desde o empate em 1 a 1 com o Atlético-MG em 14 de setembro, segue sem previsão de retorno aos gramados.

Neymar tem outros três filhos além de Mavie. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, do relacionamento com Carol Dantas; de Helena, de 1 ano, com a modelo Amanda Kimberlly; e de Mel, de 3 meses, também filha de Bruna Biancardi.

