Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com Jean Lucas em pré-lista e Juba em boa fase, Ancelotti assiste ao Bahia na Fonte Nova

Treinador italiano veio a Salvador para seguir uma rotina observar atletas e também se familiarizar mais com o futebol brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 18:34

Carlo Ancelotti assistiu ao jogo do Bahia na Fonte Nova
Carlo Ancelotti assistiu ao jogo do Bahia na Fonte Nova Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na véspera da convocação para os próximos dois jogos da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti esteve presente na Arena Fonte Nova para acompanhar o triunfo do Bahia sobre o Santos, além do volante Jean Lucas, que está com o nome incluído na pré-convocação e pode ser chamado pela primeira vez para a equipe principal nesta segunda-feira (25).

Antes da bola rolar, o comandante da Amarelinha se encontrou com o técnico Rogério Ceni e recebeu uma camisa do Esquadrão. O treinador veio a Salvador para seguir uma rotina de assistir partidas dos times brasileiros. A ideia é observar os atletas e também se familiarizar mais com o futebol brasileiro.

A vinda para Salvador serviu para observar de perto dois jogadores que estão na pré-lista: Jean Lucas, do Bahia, e Gabriel Brazão, do Santos. O camisa seis do Esquadrão, inclusive, completou 100 jogos com a camisa tricolor neste domingo (24). Após o fim da partida, o jogador comemorou o reconhecimento do treinador italiano.

Leia mais

Imagem - Com presença de Ancelotti, Bahia supera o Santos na Fonte Nova

Com presença de Ancelotti, Bahia supera o Santos na Fonte Nova

Imagem - Esporte Clube Bahia realiza capacitação gratuita para mulheres empreendedoras

Esporte Clube Bahia realiza capacitação gratuita para mulheres empreendedoras

Imagem - Carlo Ancelotti vai assistir Bahia x Santos na Fonte Nova

Carlo Ancelotti vai assistir Bahia x Santos na Fonte Nova

"Somente gratidão a Deus por tudo. Fico muito feliz por um treinador do tamanho dele estar vendo o meu futebol. Está olhando para o Nordeste também. Sabemos que aqui tem excelentes times, excelentes jogadores também. Então, fico muito feliz e honrado, mas agora é seguir trabalhando forte aqui no Bahia, para quem sabe chegar na seleção", disse o volante, que também revelou estar ansioso para saber se estará entre os convocados.

Apesar da chance de Jean Lucas ser convocado, a torcida do Bahia se acostumou a pedir outro nome na Amarelinha, o do lateral Luciano Juba. O camisa 46 faz grande temporada, com cinco gols marcados e sete assistências em 2025. Sob os olhares de Ancelotti, inclusive, foi dele o gol que abriu o placar diante dos paulistas. Questionado sobre a chance de representar o Brasil, Juba não escondeu a vontade. "Se for da vontade de Deus e acontecer, eu vou ficar muito feliz", afirmou.

Com Jean Lucas ou não, a convocação para as partidas contra Chile e Bolívia, em setembro, para as Eliminatórias, será feita nesta segunda-feira (25).

Mais recentes

Imagem - Bahia oficializa contratação por empréstimo de goleiro João Paulo

Bahia oficializa contratação por empréstimo de goleiro João Paulo
Imagem - Em crise, Vitória enfrenta o líder Flamengo com objetivo de repetir feito de 2008

Em crise, Vitória enfrenta o líder Flamengo com objetivo de repetir feito de 2008
Imagem - Everton Ribeiro aproveita presença de Ancelotti e confessa ainda pensar em Seleção: 'Sempre à disposição'

Everton Ribeiro aproveita presença de Ancelotti e confessa ainda pensar em Seleção: 'Sempre à disposição'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua