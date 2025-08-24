Com Jean Lucas em pré-lista e Juba em boa fase, Ancelotti assiste ao Bahia na Fonte Nova

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 24 de agosto de 2025 às 18:34
Na véspera da convocação para os próximos dois jogos da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti esteve presente na Arena Fonte Nova para acompanhar o triunfo do Bahia sobre o Santos, além do volante Jean Lucas, que está com o nome incluído na pré-convocação e pode ser chamado pela primeira vez para a equipe principal nesta segunda-feira (25).
Antes da bola rolar, o comandante da Amarelinha se encontrou com o técnico Rogério Ceni e recebeu uma camisa do Esquadrão. O treinador veio a Salvador para seguir uma rotina de assistir partidas dos times brasileiros. A ideia é observar os atletas e também se familiarizar mais com o futebol brasileiro.
A vinda para Salvador serviu para observar de perto dois jogadores que estão na pré-lista: Jean Lucas, do Bahia, e Gabriel Brazão, do Santos. O camisa seis do Esquadrão, inclusive, completou 100 jogos com a camisa tricolor neste domingo (24). Após o fim da partida, o jogador comemorou o reconhecimento do treinador italiano.
"Somente gratidão a Deus por tudo. Fico muito feliz por um treinador do tamanho dele estar vendo o meu futebol. Está olhando para o Nordeste também. Sabemos que aqui tem excelentes times, excelentes jogadores também. Então, fico muito feliz e honrado, mas agora é seguir trabalhando forte aqui no Bahia, para quem sabe chegar na seleção", disse o volante, que também revelou estar ansioso para saber se estará entre os convocados.
Apesar da chance de Jean Lucas ser convocado, a torcida do Bahia se acostumou a pedir outro nome na Amarelinha, o do lateral Luciano Juba. O camisa 46 faz grande temporada, com cinco gols marcados e sete assistências em 2025. Sob os olhares de Ancelotti, inclusive, foi dele o gol que abriu o placar diante dos paulistas. Questionado sobre a chance de representar o Brasil, Juba não escondeu a vontade. "Se for da vontade de Deus e acontecer, eu vou ficar muito feliz", afirmou.
Com Jean Lucas ou não, a convocação para as partidas contra Chile e Bolívia, em setembro, para as Eliminatórias, será feita nesta segunda-feira (25).