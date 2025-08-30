BRASILEIRÃO

Mirassol x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 22ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada neste domingo (31), às 18h30, no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 18:00

Bahia x Mirassol na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Mirassol e Bahia se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. A partida será disputada no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Veja onde assistir ao vivo, horário do jogo e as prováveis escalações.

Onde assistir Mirassol x Bahia ao vivo

O duelo entre Mirassol e Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Mirassol

Sensação do Brasileirão em sua primeira participação na Série A, o Mirassol vem de vitória fora de casa contra o Fortaleza e busca ampliar a sequência de bons resultados. Atualmente na 6ª colocação, com 32 pontos, o time comandado por Rafael Guanaes tenta emplacar o terceiro jogo seguido de invencibilidade e encostar no G-4.

Bahia

O Bahia vive grande fase sob o comando de Rogério Ceni. O Esquadrão é o 4º colocado, com 36 pontos, e não perde pelo Brasileirão desde a 10ª rodada, quando foi derrotado pelo Grêmio, em Porto Alegre. Para este jogo, o técnico não terá Kanu, Caio Alexandre, Erick, Gilberto, Michel Araújo e Fredi, todos lesionados.

Prováveis escalações de Mirassol x Bahia

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura e José Aldo; Negueba, Edson e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Willian José (Lucho Rodríguez) e Kayky (Erick Pulga). Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do jogo

Jogo: Mirassol x Bahia

Campeonato: Brasileirão Série A 2025

Rodada: 22ª

Data: Domingo, 31 de agosto de 2025

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol - SP

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)