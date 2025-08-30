Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

À frente de Barcelona e Real Madrid, Bahia é o terceiro time com mais triunfos no mundo em 2025

Com 32 triunfos, Esquadrão está empatado com o Palmeiras e atrás apenas de Flamengo (35) e PSG (36)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 08:00

O Bahia é terceira equipe que mais venceu partidas em 2025
O Bahia é terceira equipe que mais venceu partidas em 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Como Binha de São Caetano sempre diz: “O Bahia é maior que Barcelona, Bayern de Munique e Real Madrid”. Embora alguns possam discordar da opinião de um dos mais ilustres torcedores do Esquadrão, é fato que, em 2025, o Tricolor baiano venceu mais jogos do que esses gigantes europeus. Na verdade, empatado com o Palmeiras, ambos com 32 triunfos, o Bahia é a terceira equipe que mais venceu no ano, atrás apenas de PSG (36) e Flamengo (35).

Times com mais vitórias em 2025

1º PSG – 36 vitórias em 45 jogos (80%) por Divulgação/FIFA
2º Flamengo – 35 vitórias em 52 jogos (67,5%)   por Divulgação/Fifa
3º Palmeiras – 32 vitórias em 52 jogos (61,5%)   por Cesar Greco/Palmeiras
3º Bahia – 32 triunfos em 58 jogos (55,2%)    por Letícia Martins/EC Bahia
5º Real Madrid – 30 vitórias em 44 jogos (68,2%)    por Divulgação Fifa
6º Barcelona – 29 vitórias em 37 jogos (78,4%)    por Divulgação
7º Benfica – 28 vitórias em 43 jogos (65,2%)    por Divulgação/Fifa
8º Rigas FS – 27 vitórias em 46 jogos (58,7%) por Reprodução
9º Fluminense – 27 vitórias em 55 jogos (49%) por Divulgação/Fifa
10º Birmingham – 26 vitórias em 36 jogos (72,5%) por Reprodução
1 de 10
1º PSG – 36 vitórias em 45 jogos (80%) por Divulgação/FIFA

Sem tirar o mérito da grande temporada que o Esquadrão vem fazendo — campeão Baiano, finalista da Copa do Nordeste, 4º colocado no Brasileirão e muito próximo de conquistar classificação às semifinais da Copa do Brasil —, o fato de ter disputado tantas competições e avançado em quase todas ajuda o time a figurar entre os que mais venceram em 2025. Não à toa, com 58 partidas disputadas, é a que mais jogou entre as dez mais vitoriosas no ano.

Até por isso, é também a equipe com a segunda menor taxa de vitórias da lista, com 55,2% de aproveitamento. Somente o Fluminense, com 27 vitórias em 55 jogos (49%), apresenta desempenho inferior nesse quesito. No outro extremo, está o PSG, atual campeão da Champions League e de todos os torneios domésticos na França, com 36 vitórias em 45 jogos, alcançando 80% de aproveitamento.

O Esquadrão terá a chance de aumentar ainda mais o número de triunfos neste domingo (31), quando enfrenta o Mirassol, a partir das 18h30, no estádio Campos Maia, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia mais

Imagem - Rogério Ceni rasga elogios à Jean Lucas e projeta Juba na Seleção Brasileira

Rogério Ceni rasga elogios à Jean Lucas e projeta Juba na Seleção Brasileira

Imagem - Decisivo, Juba destaca importância de vantagem contra o Fluminense na Copa do Brasil

Decisivo, Juba destaca importância de vantagem contra o Fluminense na Copa do Brasil

Imagem - Juba decide no fim, Bahia vence o Fluminense e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil

Juba decide no fim, Bahia vence o Fluminense e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil

Mais recentes

Imagem - Mulher denuncia David Luiz por ameaça e cita Eliza Samudio em boletim de ocorrência

Mulher denuncia David Luiz por ameaça e cita Eliza Samudio em boletim de ocorrência
Imagem - Camutanga e Dudu são ‘apresentados’ e reforçam o Vitória na luta contra o rebaixamento

Camutanga e Dudu são ‘apresentados’ e reforçam o Vitória na luta contra o rebaixamento
Imagem - Rogério Ceni rasga elogios à Jean Lucas e projeta Juba na Seleção Brasileira

Rogério Ceni rasga elogios à Jean Lucas e projeta Juba na Seleção Brasileira

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua