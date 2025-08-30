ENTRE OS MELHORES

À frente de Barcelona e Real Madrid, Bahia é o terceiro time com mais triunfos no mundo em 2025

Com 32 triunfos, Esquadrão está empatado com o Palmeiras e atrás apenas de Flamengo (35) e PSG (36)

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 08:00

O Bahia é terceira equipe que mais venceu partidas em 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Como Binha de São Caetano sempre diz: “O Bahia é maior que Barcelona, Bayern de Munique e Real Madrid”. Embora alguns possam discordar da opinião de um dos mais ilustres torcedores do Esquadrão, é fato que, em 2025, o Tricolor baiano venceu mais jogos do que esses gigantes europeus. Na verdade, empatado com o Palmeiras, ambos com 32 triunfos, o Bahia é a terceira equipe que mais venceu no ano, atrás apenas de PSG (36) e Flamengo (35).

Sem tirar o mérito da grande temporada que o Esquadrão vem fazendo — campeão Baiano, finalista da Copa do Nordeste, 4º colocado no Brasileirão e muito próximo de conquistar classificação às semifinais da Copa do Brasil —, o fato de ter disputado tantas competições e avançado em quase todas ajuda o time a figurar entre os que mais venceram em 2025. Não à toa, com 58 partidas disputadas, é a que mais jogou entre as dez mais vitoriosas no ano.

Até por isso, é também a equipe com a segunda menor taxa de vitórias da lista, com 55,2% de aproveitamento. Somente o Fluminense, com 27 vitórias em 55 jogos (49%), apresenta desempenho inferior nesse quesito. No outro extremo, está o PSG, atual campeão da Champions League e de todos os torneios domésticos na França, com 36 vitórias em 45 jogos, alcançando 80% de aproveitamento.