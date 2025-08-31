FÓRMULA 1

GP da Holanda: Piastri vence e dispara na liderança; Bortoleto é 15º

Corrida teve abandonos de Norris e Ferraris; Max Verstappen e Isack Hadjar, calouro da RB, completaram o pódio



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 12:40

Oscar Piastri foi o vencedor do GP da Holanda Crédito: Fórmula 1/Divulgação

Oscar Piastri dominou de ponta a ponta e venceu GP da Holanda, neste domingo (31), em uma prova marcada por três entradas do safety car em abandonos de Lando Norris, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. O anfitrião Max Verstappen e o novato Isack Hadjar, calouro da RB e surpresa da prova, completarem o pódio. Gabriel Bortoleto chegou em 15º.

Norris, que brigava pela liderança, abandonou a sete voltas do fim com problemas no motor. Agora, Piastri amplia a liderança para 34 pontos em relação ao companheiro de McLaren - 309 a 275.

Diferentemente da etapa anterior, na Hungria, Gabriel Bortoleto fez uma prova sem muito brilho. Ele perdeu posições na largada, caiu de 13º para o último posto, foi investigado por toque com Lance Stroll, não deu sorte ao trocar pneus segundos antes da entrada do safety car e terminou a corrida na 15ª posição.

Em uma largada limpa, o pole position Oscar Piastri manteve a ponta, mas Norris não resistiu à estratégia de pneus macios de Verstappen e foi ultrapassado, perdendo a segunda posição. Leclerc, da Ferrari, deu o bote sobre Russell e passou a pressionar Hadjar na briga pela quarta posição.

Gabriel Bortoleto perdeu potência na largada e caiu da 13ª para a última posição, conseguiu recuperar dois postos, mas foi ultrapassado por Stroll e passou a ocupar o 19º lugar na pista de Zandvoort. Na disputa com o canadense, o piloto da Sauber teve sua asa dianteira quebrada após um toque na Aston Martin, mas permaneceu na pista.

Em bela manobra, Norris ultrapassou Verstappen por fora na curva 1, na nona volta, e recuperou a vice-liderança da prova - a dupla, porém, já vinha 4s3 atrás de Piastri, que liderava com tranquilidade. Stroll foi o primeiro a parar para trocar pneus e Bortoleto assumiu a 18ª posição.

Após o início da chuva em Zandvoort, Hamilton bateu sua Ferrari no muro na 23ª volta das 72 voltas e provocou a bandeira amarela Os pilotos aproveitaram a entrada do safety car para fazer o pit stop e colocar pneus duros. Piastri perdeu a vantagem em relação a Norris e Bortoleto, que havia parado pouco antes da entrada do carro de segurança, deixou de ganhar postos. Após o toque de Lawson em Sainz, na retomada da corrida, o brasileiro subiu para 16º.

Pouco antes da metade das 72 voltas do GP da Holanda, o safety car virtual foi acionado para a retirada de detritos da Williams de Sainz da pista. Piastri liderava com 1s3 de vantagem sobre Norris, que vinha 2s2 à frente de Verstappen. Bortoleto, em 16º, estava a 2s1 de Colapinto, mas não era pressionado por Hülkenberg.

Na 53ª volta, Leclerc foi tocado por Kimi Antonelli, rodou e bateu sua Ferrari no mesmo local onde Hamilton havia colidido. Com a nova entrada do safety car, os carros trocaram pneus e Bortoleto, sem pit stop, assumiu o 10º lugar. Logo na retomada, quatro giros depois, o brasileiro sofreu uma série de ultrapassagens e reclamou da estratégia com o mecânico, pelo rádio, dizendo que estava "pilotando igual um vovô" com aqueles pneus.

O motor de Norris não aguentou e, a sete voltas do fim, o piloto da McLaren abandonou, deixando Verstappen em segundo e o novato Hadjar em terceiro. Na retomada da prova, a quatro giros da bandeirada, Piastri se afastou do anfitrião e recebeu a bandeirada sem sustos. Gabriel Bortoleto, praticamente sem pneus, terminou em 15º lugar.

Os carros voltam à pista no próximo fim de semana, entre 5 e 7 de setembro, no circuito de Monza, para o GP da Itália, 16ª etapa da temporada. A prova, no domingo, está marcada para as 10h (horário de Brasília).

Confira o resultado do GP da Holanda de Fórmula 1:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1h38min29s849

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 1s271

3º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 3s233

4º - George Russell (ING/Mercedes), a 5s654

5º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 6s327

6º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 9s044

8º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 9s497

7º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 11s709

9º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 13s597

10º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 14s063

11º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 14s511

12º - Liam Lawson (NZL/RB), a 17s063

13º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 17s376

14º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 19s725

15º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 21s565

16º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 22s029

17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 23s629