Meia que decepcionou no Bahia muda de posição e vira figura importante em clube do México

Atleta passou a atuar como lateral e virou peça fundamental do Atlas

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 22:00

O meia Gustavo Ferrareis vive uma nova fase da carreira no futebol mexicano. Aos 30 anos, o brasileiro, que teve passagem discreta pelo Bahia, mudou de posição, se reinventou em campo e hoje é uma das peças mais importantes do Atlas, atuando principalmente como lateral-direito, mas também pelos dois lados da defesa.

Titular absoluto, Ferrareis iniciou como titular todas as partidas do Atlas na temporada e vem sendo fundamental na campanha da equipe, que briga pelas primeiras posições do Campeonato Mexicano. A regularidade e a versatilidade do brasileiro chamam atenção, especialmente pela mudança de função em relação ao início da carreira, quando atuava como meia de criação.

Relembre a carreira de Gustavo Ferrareis, ex-jogador do Bahia

Esta já é a sexta temporada de Gustavo no futebol mexicano. Ele chegou ao país em 2021 para defender o Puebla, clube pelo qual atuou até julho do ano passado, antes de se transferir para o Atlas. No total, o jogador soma 175 partidas no México, com seis gols e 11 assistências, consolidando a transição de meia armador para lateral.

Revelado nas categorias de base do Internacional, Gustavo estreou profissionalmente em 2016. No ano seguinte, foi emprestado ao Bahia, onde disputou apenas 11 jogos e marcou um gol, sem conseguir se firmar. Ainda vinculado ao Colorado, acumulou empréstimos para Figueirense, Avaí, Botafogo e Atlético-GO antes de buscar novos rumos no exterior.

