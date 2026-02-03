Acesse sua conta
Ex-Vitória vai parar no futebol asiático após temporadas de destaque no Brasil

Apesar de sair de Salvador com apenas duas assistências, o rendimento pelo Leão chamou a atenção do Botafogo no ano seguinte

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 23:00

Matheus Frizzo durante passagem pelo Vitória em 2020
Matheus Frizzo durante passagem pelo Vitória em 2020 Crédito: Letícia Martins / EC Vitória

Com uma passagem pelo Vitória, o meio-campista Matheus Frizzo vai ter sua primeira experiência no futebol internacional. O jogador foi anunciado como reforço do Suwon FC, clube da segunda divisão da Coreia do Sul. O meia, que pertence ao Tombense, assinou contrato de empréstimo válido até o fim da temporada.

"Estou muito contente com essa nova oportunidade na minha carreira. Sempre vi com bons olhos a possibilidade de atuar fora do Brasil e agora as coisas caminharam para que isso se tornasse possível. Sou muito grato ao clube pela confiança e espero que junto dos meus companheiros a gente consiga atingir todos os nossos objetivos ao longo dessa temporada que vem pela frente", declarou.

Seu último clube antes de ir para a Ásia foi o Novorizontino. Lá, ele foi contratado para ser o camisa 10 e recebeu o maior salário da história do clube, mas não teve o desempenho esperado. Foram 44 jogos, sendo 33 como titular, com cinco gols marcados e quatro assistências.

O investimento foi justificado pelo desempenho do jogador em 2024, quando Frizzo se destacou pelo Coritiba na segunda divisão. Em sua temporada com mais participações diretas em gols, o meia balançou as redes em 15 oportunidades, além de contribuir com seis passes para gols.

Revelado pelo São Paulo, o jogador passou por Grêmio, Botafogo, Coritiba, entre outros clubes do futebol brasileiro. A passagem pela Toca do Leão ocorreu em 2020, quando o time estava na Série B. Apesar de sair de Salvador com apenas duas assistências em 17 partidas, o rendimento dentro de campo chamou a atenção do Fogão.

