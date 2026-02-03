BRASILEIRÃO

Palmeiras x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri, em São Paulo

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:00

Palmeiras x Vitória, pela 37ª rodada da Série A de 2025 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri. Enquanto o Verdão precisa recuperar a confiança após um início de ano irregular, o Leão pretende confirmar seu bom momento e conquistar pontos preciosos fora de casa. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Palmeiras x Vitória ao vivo

A partida entre Palmeiras e Vitória terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), pelo premiere (pay-per-view) e via YouTube na Getv.

Palmeiras

O Verdão tenta retomar ao caminho das vitórias após uma sequência de dois jogos sem vencer: empate com o Atlético-MG, pelo Brasileirão, e derrota para o Botafogo-SP, pelo Paulistão. Abel Ferreira deve retornar com sua formação titular após poupar jogadores no último fim de semana. O time segue atuando na Arena Barueri enquanto o gramado do Allianz Parque é substituído.



Vitória

O Leão chega embalado por dois triunfos consecutivos, contra o Remo, pelo Brasileirão, e outro frente ao Barcelona de ilhéus, pelo Campeonato Baiano, e busca surpreender fora de casa. A equipe pode contar com a estreia do meia Emmanuel Martínez, relacionado pela primeira vez. Em contrapartida, o técnico Jair Ventura não terá Lucas Arcanjo, Edu, Kauan, Rúben Ismael, Marinho, Pedro Henrique e Renzo López.

Prováveis escalações de Palmeiras x Vitória

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Vitória: Gabriel; Riccieli, Camutanga, Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves, Ramon; Matheuzinho, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.



Ficha do Jogo

Jogo: Palmeiras x Vitória

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025

Rodada: 2ª

Data: Quarta-feira, 4 de outubro de 2025

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri - SP

Onde assistir: Globo (TV aberta), premiere (pay-per-view) e Getv (Youtube)

Arbitragem