MAIS UMA OPÇÃO

Reforço é relacionado pela primeira vez e pode estrear pelo Vitória contra o Palmeiras

Argentino Emmanuel Martínez viajou com a delegação para São Paulo

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:25

Emmaneu Martínez em treino na Toca Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória já embarcou rumo à São Paulo para o duelo contra o Palmeiras, marcado para esta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após estrear no certame com vitória sobre o Remo, o Rubro-Negro tenta embalar no início da competição e pode ter uma novidade importante à disposição.

Contratado recentemente, o meia-campista Emmanuel Martínez foi relacionado pela primeira vez e viajou com a delegação rubro-negra. Livre no mercado após rescindir contrato com o Fortaleza, o argentino assinou vínculo com o Vitória até o fim de 2027 e passa a ser opção para o técnico Jair Ventura.

A tendência, porém, é que ele comece no banco de reservas. A comissão técnica deve manter a dupla de volantes formada por Baralhas e Caíque Gonçalves, que iniciou a partida na estreia, deixando Martínez como alternativa para o segundo tempo no meio de campo, assim como Dudu e Ronald.