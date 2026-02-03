Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Reforço é relacionado pela primeira vez e pode estrear pelo Vitória contra o Palmeiras

Argentino Emmanuel Martínez viajou com a delegação para São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:25

Apresentação do Vitória após vitória contra o Remo
Emmaneu Martínez em treino na Toca  Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória já embarcou rumo à São Paulo para o duelo contra o Palmeiras, marcado para esta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após estrear no certame com vitória sobre o Remo, o Rubro-Negro tenta embalar no início da competição e pode ter uma novidade importante à disposição.

Veja como foi o embarque da delegação do Vitória

Delegação do Vitória embarca rumo à São Paulo para duelo contra o Palmeiras por Victor Ferreira/ECV
Delegação do Vitória embarca rumo à São Paulo para duelo contra o Palmeiras por Victor Ferreira/ECV
Delegação do Vitória embarca rumo à São Paulo para duelo contra o Palmeiras por Victor Ferreira/ECV
Delegação do Vitória embarca rumo à São Paulo para duelo contra o Palmeiras por Victor Ferreira/ECV
Delegação do Vitória embarca rumo à São Paulo para duelo contra o Palmeiras por Victor Ferreira/ECV
Delegação do Vitória embarca rumo à São Paulo para duelo contra o Palmeiras por Victor Ferreira/ECV
1 de 6
Delegação do Vitória embarca rumo à São Paulo para duelo contra o Palmeiras por Victor Ferreira/ECV

Contratado recentemente, o meia-campista Emmanuel Martínez foi relacionado pela primeira vez e viajou com a delegação rubro-negra. Livre no mercado após rescindir contrato com o Fortaleza, o argentino assinou vínculo com o Vitória até o fim de 2027 e passa a ser opção para o técnico Jair Ventura.

A tendência, porém, é que ele comece no banco de reservas. A comissão técnica deve manter a dupla de volantes formada por Baralhas e Caíque Gonçalves, que iniciou a partida na estreia, deixando Martínez como alternativa para o segundo tempo no meio de campo, assim como Dudu e Ronald.

LEIA MAIS 

Bahia em cima, Vitória embaixo: veja a lista das contratações mais caras do Brasileirão

Herói do Vitória contra o Barcelona-BA celebra oportunidades no time principal: 'Importante'

Volante com passagem pelo Vitória passa por cirugia após sofrer lesão grave

Vitória pode ganhar valor milionário com atacante formado na base

Vitória encara Palmeiras e Flamengo em sequência pesada no Brasileirão

Se, por um lado, o Vitória ganha mais uma peça, por outro segue com desfalques importantes. Os atacantes Marinho e Pedro Henrique, anunciados recentemente, ainda passam por processo de recondicionamento físico e permaneceram em Salvador. Além deles, Lucas Arcanjo, Renzo López, Edu, Claudinho e Alexandre Fintelman continuam em tratamento no departamento médico.

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: assista Barcelona de Ilhéus x Vitória pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: assista Barcelona de Ilhéus x Vitória pelo Campeonato Baiano
Imagem - Novo atacante do Internacional, Alerrandro fala de ano no Vitória e dispara: 'Pretendo ser melhor'

Novo atacante do Internacional, Alerrandro fala de ano no Vitória e dispara: 'Pretendo ser melhor'
Imagem - Vai incomodar? Rival do Bahia na Libertadores estreia na temporada com vitória

Vai incomodar? Rival do Bahia na Libertadores estreia na temporada com vitória

MAIS LIDAS

Imagem - Esmalte e gel são coisas do passado: a moda agora é pintar as unhas em 5 segundos com app de celular
01

Esmalte e gel são coisas do passado: a moda agora é pintar as unhas em 5 segundos com app de celular

Imagem - Quem é o médico preso suspeito de estuprar pacientes durante atendimentos na Bahia
02

Quem é o médico preso suspeito de estuprar pacientes durante atendimentos na Bahia

Imagem - Policial, pai e mecânico: quem era o PM morto com tiro na cabeça no Vale das Pedrinhas
03

Policial, pai e mecânico: quem era o PM morto com tiro na cabeça no Vale das Pedrinhas

Imagem - Esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é presa nos Estados Unidos
04

Esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é presa nos Estados Unidos