PEDREIRA

Invicto desde 2018 contra o Palmeiras, Vitória encara paulistas em segundo jogo no Brasileirão

Confronto contra os paulistas ocorre nesta quarta-feira (4), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 04:30

Última partida entre Vitória x Palmeiras terminou com um empate sem gols Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após estrear no Campeonato Brasileiro superando o Remo dentro de casa, o Vitória vai ter uma sequência de quatro jogos contra times que disputam a Libertadores neste ano. O primeiro adversário do início difícil do clube na competição é o Palmeiras, que terminou 2025 como vice-campeão da Série A e da Libertadores. O Leão enfrenta a equipe paulista nesta quarta-feira (4), a partir das 21h30, pela 2ª rodada.

Pela agenda de shows no Allianz Parque, o confronto entre os dois times será realizado na Arena Barueri, cenário de uma partida emocionante entre Vitória e Palmeiras em 2026. Pela Copinha, os dois times se enfrentaram no estádio e o Leão chegou perto de se classificar para a terceira fase da competição após um empate por 3x3 no tempo normal.

Historicamente, o Vitória só venceu o Palmeiras em duas oportunidades na história jogando no estado de São Paulo. Como visitante, os rubro-negros perderam 15 vezes e empataram em mais seis jogos diante do rival da rodada. Considerando todas as competições, a rivalidade rendeu 47 partidas ao todo, com vantagem para o Verdão, que venceu 26 vezes, empatou 12 e perdeu nove jogos para os baianos.

O retrospecto recente, no entanto, é favorável para a equipe baiana. O Leão está há oito anos sem perder para o Palmeiras. O último revés aconteceu na última rodada da Série A de 2018, quando perdeu por 3x2 no Allianz. Desde então, foram três confrontos disputados, com dois empates e uma vitória para os rubro-negros.

Contratado recentemente, o meia-campista Emmanuel Martínez foi relacionado pela primeira vez e viajou com a delegação rubro-negra. Livre no mercado após rescindir contrato com o Fortaleza, o argentino assinou vínculo com o Vitória até o fim de 2027 e passa a ser opção para o técnico Jair Ventura.

A tendência, porém, é que ele comece no banco de reservas. A comissão técnica deve manter a dupla de volantes formada por Baralhas e Caíque Gonçalves, que iniciou a partida na estreia, deixando Martínez como alternativa para o segundo tempo no meio de campo, assim como Dudu e Ronald.

Outro que foi relacionado por Jair pela primeira vez é o atacante Luís Miguel. Formado nas categorias de base do Rubro-negro, o jogador foi o herói do time no confronto contra o Barcelona de Ilhéus, no último final de semana. O jovem atleta entrou no segundo tempo e saiu de campo com um gol e uma assistência.

Incluído na lista de jogadores que viajaram, o atacante já tinha declarado que estava pronto para ajudar a equipe principal. "Graças a Deus a gente conseguiu nossa primeira vitória com o time alternativo. Isso é para mostrar que a gente também está pronto, que a gente está preparado para o que vai vir ao longo do ano", deu o recado.

Se, por um lado, o Vitória ganha mais peças, por outro segue com desfalques importantes. Os atacantes Marinho e Pedro Henrique, anunciados recentemente, ainda passam por processo de recondicionamento físico e permaneceram em Salvador, assim como o lateral esquerdo Jamerson, poupado para a partida. Além deles, Lucas Arcanjo, Renzo López, Edu, Claudinho e Alexandre Fintelman continuam em tratamento no departamento médico.