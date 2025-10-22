Neymar anuncia complexo esportivo milionário com 14 mil m² e hotel de luxo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:38
O Ecossistema Neymar Jr., novo complexo esportivo do jogador, será construído em Porto Belo, cidade catarinense de 27 mil habitantes a apenas 25 km de Balneário Camboriú. O empreendimento, anunciado pelo próprio Neymar nas redes sociais, terá 14 mil metros quadrados e incluirá um centro de treinamento de alta performance, quadras de padel e beach tennis, campo de futebol, áreas gastronômicas, hotel e espaço dedicado à trajetória do jogador, chamado NJ Experience.
Segundo a construtora responsável, o projeto deve ser finalizado no final de 2026 e contará com "estrutura internacional" para formar novos atletas. O complexo terá auditório, sala de imprensa, consultórios, sala de massagem e alojamentos. O uso dos serviços será mediante associação, embora o valor da taxa ainda não tenha sido divulgado.
Novo empreendimento anunciado por Neymar
Em vídeo publicado nas redes, Neymar aparece ao lado da companheira Bruna Biancardi analisando imagens do projeto. "Agora que as meninas estão crescendo, a gente precisa de um lugar com mais espaço para elas brincarem", comentou a influenciadora.
O terreno do complexo fica dentro da Porto Belo Lagos, bairro residencial planejado pela construtora JTA, que também é responsável pelo Ecossistema Neymar Jr. A área total da cidade inteligente supera 900 mil metros quadrados. Segundo Willian Rigon, sócio da Plataforma Connected Smart Cities, “o objetivo é atender a população em todas as suas necessidades, com base em indicadores internacionais”, disse ao G1.
O município se destaca no mercado imobiliário por sua proximidade de cidades com alguns dos metros quadrados mais caros do país, como Balneário Camboriú, onde Neymar possui uma cobertura milionária.
Em abril, Neymar Pai também esteve no terreno do complexo para inaugurar um outdoor de 912 metros quadrados anunciando o projeto, reforçando o investimento da família no empreendimento.