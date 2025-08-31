FALA, TREINADOR!

‘Derrota dolorida’: Ceni lamenta goleada sofrida para o Mirassol e cansaço do Bahia

Bahia foi derrotado por 5 a 1 fora de casa

Wendel de Novais

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 21:33

Rogério Ceni em entrevista coletiva Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após tomar 5 a 1 do Mirassol, pela 22ª rodada do Brasileirão, neste domingo (31), o técnico Rogério Ceni lamentou o resultado negativo do Bahia em coletiva de imprensa. Ao comentar a partida, o treinador admitiu que o adversário foi muito superior nas disputa de bola e sufocou o Esquadrão, que mostrou um cansaço em campo.

“Não conseguimos acompanhar, fisicamente, a equipe do Mirassol. A partir desse momento, em que você não tem tanto controle de jogo e erra mais do que o normal os passes, você está sujeito, realmente, a sofrer um resultado que é fora do normal”, afirmou Ceni, que optou por escalar o time titular, que vem de uma sequência intensa de jogos.

Perguntado sobre a escalação, o técnico assumiu a responsabilidade de ter colocado jogadores desagastados em campo. Segundo o treinador, a ideia era ter um controle da partida com a posse de bola, o que não funcionou em nenhum momento da partida diante da forte marcação do time paulista.

“Eu achei que se nós fizéssemos todas as trocas contra um time tão bem encaixado como o Mirassol, nós poderíamos sofrer bastante. Achei que, através da posse de bola, a gente conseguiria controlar. O Mirassol sabia, logicamente, que todos estão exaustos e pressionou. Eu lamento bastante, é uma derrota dolorida”, completou.