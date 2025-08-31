‘Derrota dolorida’: Ceni lamenta goleada sofrida para o Mirassol e cansaço do Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 21:33
Após tomar 5 a 1 do Mirassol, pela 22ª rodada do Brasileirão, neste domingo (31), o técnico Rogério Ceni lamentou o resultado negativo do Bahia em coletiva de imprensa. Ao comentar a partida, o treinador admitiu que o adversário foi muito superior nas disputa de bola e sufocou o Esquadrão, que mostrou um cansaço em campo.
“Não conseguimos acompanhar, fisicamente, a equipe do Mirassol. A partir desse momento, em que você não tem tanto controle de jogo e erra mais do que o normal os passes, você está sujeito, realmente, a sofrer um resultado que é fora do normal”, afirmou Ceni, que optou por escalar o time titular, que vem de uma sequência intensa de jogos.
Perguntado sobre a escalação, o técnico assumiu a responsabilidade de ter colocado jogadores desagastados em campo. Segundo o treinador, a ideia era ter um controle da partida com a posse de bola, o que não funcionou em nenhum momento da partida diante da forte marcação do time paulista.
“Eu achei que se nós fizéssemos todas as trocas contra um time tão bem encaixado como o Mirassol, nós poderíamos sofrer bastante. Achei que, através da posse de bola, a gente conseguiria controlar. O Mirassol sabia, logicamente, que todos estão exaustos e pressionou. Eu lamento bastante, é uma derrota dolorida”, completou.
Apesar da chegada da data Fifa e da pausa do Brasileirão, o tricolor não vai ter descanso após a pancada. O Esquadrão volta a campo às 21h30 da próxima quarta-feira (6), em Aracaju, pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste contra o Confiança.