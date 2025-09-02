VEXAME

Goleada do Mirassol foi a maior derrota sofrida pelo Bahia na Série A nos últimos quatro anos

Equipe não sofria cinco gols numa mesma partida pelo Brasileirão desde agosto de 2021

Gilberto Barbosa

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 06:00

Michel Araújo voltou aos treinos nesta segunda-feira (1) Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após ser goleado pelo Mirassol no último domingo (31), o Bahia junta os cacos enquanto se prepara para a final da Copa do Nordeste. Além de representar a perda da invencibilidade de nove jogos na competição, a derrota foi a maior sofrida pela equipe no Brasileirão desde agosto de 2021.

Na ocasião, o tricolor perdeu para o Flamengo por 5x0, no estádio de Pituaçu. Com um hat-trick de Gabigol, além de gols de Pedro e Vitinho, a equipe carioca não deu chances para o Esquadrão, que ainda seria rebaixado no final do campeonato. Essa também foi a última vez que o time sofreu cinco gols em uma mesma partida na Série A.

Juntando todas as competições, o último revés por um placar tão elástico aconteceu em fevereiro de 2023, quando o time foi goleado por 6x0 pelo Sport, na Ilha do Retiro, pelo Nordestão. Um dos destaques daquela partida foi Luciano Juba, que contribuiu com dois gols e uma assistência para os pernambucanos.

O resultado do final de semana também acende o alerta quanto ao emocional da equipe rumo à decisão contra o Confiança. Em coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni projetou uma escalação diferente para a partida desta quarta-feira (3), fora de casa, e enfatizou a importância de manter a cabeça no lugar antes da final.

“O que pudermos ter de nova energia para o jogo vamos colocar e, havendo a necessidade, vamos repetir. Não há o que fazer nesse momento. Temos que botar a cabeça no lugar, entender a gravidade desta derrota, que não é comum, e não perder o foco”, afirmou.

O fato de a final regional ocorrer durante uma Data Fifa, onde as equipes do Brasileirão terão tempo para recuperar seus jogadores, também foi lembrado pelo comandante tricolor.

“São dois jogos que vão entrar em um momento em que poderíamos estar recuperando o time, mas tentaremos focar no título, que precisamos ganhar. (...) Acho que não é esquecer a palavra. Assim como temos grandes jogos e triunfos que são memoráveis, algumas derrotas também são pesadas e temos que tirar coisas para que não se repita”, completou.

A equipe se reapresentou na tarde de ontem, no CT Evaristo de Macedo. Se o domingo não deixou boas lembranças para o torcedor, a semana começa com a boa notícia dos retornos do lateral Gilberto e do meia Michel Araújo, que treinaram normalmente. Os dois deverão fazer parte do elenco que viaja para Aracaju para o duelo contra o Confiança.

“Cada jogo começa do zero, é uma nova história. Por mais que você faça uma sequência de seis vitórias e três empates, o histórico passado não garante nada no jogo que está por vir. É uma encruzilhada para a gente na temporada, onde temos sofrido porque alguns jogadores estão com problemas na parte física. Não tem muito o que explicar, só lamentar a derrota”, concluiu Ceni.