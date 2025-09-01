Jean Lucas faz regenerativo no primeiro dia de treinos da Seleção para últimos jogos das Eliminatórias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18:33
Ainda sem contar com todos os 24 convocados, o técnico Carlo Ancelotti comandou, na tarde desta segunda-feira (1º), o primeiro treino da Seleção Brasileira em preparação para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil enfrenta o Chile nesta quinta-feira (4), no Maracanã, e a Bolívia na próxima terça-feira (9), em El Alto, na altitude boliviana.
Os atletas começaram a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), desde a noite do último domingo (31). No entanto, alguns nomes ainda não haviam se juntado ao grupo, casos de Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Raphinha e Gabriel Martinelli, que desfalcaram as primeiras atividades em campo.
Veja quem são os convocados para a última fase das Eliminatórias
Além deles, jogadores que atuaram no domingo também ficaram de fora do treino com bola, realizando apenas trabalhos regenerativos. Entre eles está Jean Lucas, primeiro atleta do Bahia a ser convocado para a Seleção em 34 anos, além de Lucas Paquetá e Samuel Lino.
Dessa forma, Ancelotti contou com apenas 17 jogadores no treino e terá apenas duas sessões com o elenco completo antes do confronto contra os chilenos, que ocupam a lanterna das Eliminatórias e já não têm chances de classificação.
Vale destacar que o treinador italiano já precisou lidar com quatro baixas por lesão: os laterais Vanderson e Alex Sandro, o meia Joelinton e o atacante Matheus Cunha. Para os lugares, foram chamados Vitinho, Jean Lucas e Samuel Lino, enquanto nenhum outro lateral-esquerdo foi convocado.