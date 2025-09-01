RERESENTANDO O BAHIA

Jean Lucas faz regenerativo no primeiro dia de treinos da Seleção para últimos jogos das Eliminatórias

Após jogar como titular contra o Mirassol no último domingo (31), volante do Esquadrão não participou das atividades com bola

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18:33

Jean Lucas se apresentando na Granja Comary Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Ainda sem contar com todos os 24 convocados, o técnico Carlo Ancelotti comandou, na tarde desta segunda-feira (1º), o primeiro treino da Seleção Brasileira em preparação para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil enfrenta o Chile nesta quinta-feira (4), no Maracanã, e a Bolívia na próxima terça-feira (9), em El Alto, na altitude boliviana.



Os atletas começaram a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), desde a noite do último domingo (31). No entanto, alguns nomes ainda não haviam se juntado ao grupo, casos de Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Raphinha e Gabriel Martinelli, que desfalcaram as primeiras atividades em campo.

Veja quem são os convocados para a última fase das Eliminatórias 1 de 23

Além deles, jogadores que atuaram no domingo também ficaram de fora do treino com bola, realizando apenas trabalhos regenerativos. Entre eles está Jean Lucas, primeiro atleta do Bahia a ser convocado para a Seleção em 34 anos, além de Lucas Paquetá e Samuel Lino.

Dessa forma, Ancelotti contou com apenas 17 jogadores no treino e terá apenas duas sessões com o elenco completo antes do confronto contra os chilenos, que ocupam a lanterna das Eliminatórias e já não têm chances de classificação.