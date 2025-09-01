Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três brasileiros estão em lista de melhores jogadores sub-20 do mundo

Liderança do ranking ficou com o atacante Lamine Yamal, do Barcelona

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:40

Estêvão
Estêvão Crédito: Divulgação/Chelsea

O Brasil voltou a se destacar na base do futebol mundial. Três jogadores do país figuram no ranking dos 20 melhores atletas do planeta com menos de 20 anos, segundo levantamento divulgado pelo Observatório do Futebol (CIES).

Entre os nomes aparece Estêvão, revelado pelo Palmeiras e atualmente no Chelsea, que ocupa a 4ª colocação. Rayan, do Vasco, surge em 18º, enquanto Pedrinho, formado no Corinthians e hoje no Zenit, da Rússia, fecha a lista em 20º.

A liderança do ranking ficou com o atacante Lamine Yamal, do Barcelona, apontado como uma das maiores promessas do futebol recente. O clube catalão ainda emplacou o zagueiro Pau Cubarsí, em 2º lugar. O francês Warren Zaïre-Emery, volante do Paris Saint-Germain, completa o pódio.

Jogadores destaques do sub-20

Pedrinho está no Zenit por Divulgação
Rayan, do Vasco por Divulgação
Estêvão por Divulgação/Chelsea
Lamine Yamal por Shutterstock
Lamine Yamal por Shutterstock
1 de 5
Pedrinho está no Zenit por Divulgação

O relatório também destaca outras promessas já movimentando o mercado europeu. O argentino Franco Mastantuono, ex-River Plate e contratado pelo Real Madrid, ficou em 5º. Já o inglês Jobe Bellingham, do Borussia Dortmund e irmão de Jude Bellingham, aparece na 14ª posição.

Veja o ranking:

  1. Lamine Yamal (atacante, Barcelona)
  2. Pau Cubarsí (zagueiro, Barcelona)
  3. Warren Zaïre-Emery (volante, PSG)
  4. Estêvão (atacante, Chelsea)
  5. Franco Mastatuono (meia, Real Madrid)
  6. Jorrel Hato (lateral, Chelsea)
  7. Roger Fernandes (atacante, Braga)
  8. Myles Lewis-Skelly (lateral, Arsenal)
  9. Geovany Quenda (atacante, Sporting de Portugal)
  10. Elías Montiel (volante, Pachuca)
  11. Givairo Read (lateral, Feyenoord)
  12. Jesús Rodríguez (atacante, Como)
  13. Mamadou Sarr (zagueiro, Strasbourg)
  14. Jobe Bellingham (volante, Borussia Dortmund)
  15. Ethan Nwaneri (atacante, Arsenal)
  16. Andrija Maksimovic (atacante, RB Leipzig)
  17. Lucas Bergvall (volante, Tottenham)
  18. Rayan Vitor (atacante, Vasco)
  19. Rodrigo Mora (meia, Porto)
  20. Pedrinho (meia, Zenit)

Mais recentes

Imagem - Neymar fala da sua ausência na Seleção: 'Opção do Ancelotti'

Neymar fala da sua ausência na Seleção: 'Opção do Ancelotti'
Imagem - Paulinho é flagrado em pagode no Rio durante clássico entre Palmeiras e Corinthians

Paulinho é flagrado em pagode no Rio durante clássico entre Palmeiras e Corinthians
Imagem - ‘Derrota dolorida’: Ceni lamenta goleada sofrida para o Mirassol e cansaço do Bahia

‘Derrota dolorida’: Ceni lamenta goleada sofrida para o Mirassol e cansaço do Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua