Três brasileiros estão em lista de melhores jogadores sub-20 do mundo

Liderança do ranking ficou com o atacante Lamine Yamal, do Barcelona

Carol Neves

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:40

Estêvão Crédito: Divulgação/Chelsea

O Brasil voltou a se destacar na base do futebol mundial. Três jogadores do país figuram no ranking dos 20 melhores atletas do planeta com menos de 20 anos, segundo levantamento divulgado pelo Observatório do Futebol (CIES).

Entre os nomes aparece Estêvão, revelado pelo Palmeiras e atualmente no Chelsea, que ocupa a 4ª colocação. Rayan, do Vasco, surge em 18º, enquanto Pedrinho, formado no Corinthians e hoje no Zenit, da Rússia, fecha a lista em 20º.

A liderança do ranking ficou com o atacante Lamine Yamal, do Barcelona, apontado como uma das maiores promessas do futebol recente. O clube catalão ainda emplacou o zagueiro Pau Cubarsí, em 2º lugar. O francês Warren Zaïre-Emery, volante do Paris Saint-Germain, completa o pódio.

O relatório também destaca outras promessas já movimentando o mercado europeu. O argentino Franco Mastantuono, ex-River Plate e contratado pelo Real Madrid, ficou em 5º. Já o inglês Jobe Bellingham, do Borussia Dortmund e irmão de Jude Bellingham, aparece na 14ª posição.

Veja o ranking: