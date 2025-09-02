Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jean Lucas destaca orgulho de representar o Nordeste na Seleção: 'É algo marcante'

Volante é o primeira atleta atuando na região a ser convocado desde 2017

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 16:39

Jean Lucas em entrevista coletiva na Granja Comary
Jean Lucas em entrevista coletiva na Granja Comary Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para as duas últimas rodadas das Eliminatórias, Jean Lucas não representa apenas o Bahia na Seleção Brasileira, mas também o futebol nordestino. Carioca de nascimento, o volante do Esquadrão faz questão de carregar com orgulho a bandeira de toda uma região.

Aos 27 anos, ele se tornou o primeiro jogador do Esquadrão a ser chamado desde Luís Henrique, em 1991. Também é o primeiro atuando na Bahia desde Nadson, o “Nadgol”, convocado em 2003 quando defendia o Vitória, e o primeiro atleta de um clube nordestino desde Diego Souza, em 2017, quando jogava pelo Sport.

“Sei que é algo marcante, uma responsabilidade muito grande que estou carregando, representar o Nordeste e o Bahia. Sei que se continuar entregando no Bahia, performando bem, vou ter mais oportunidades. Também sei que o meio campo é recheado de jogadores. Glorificar o nome de Deus por tudo, por estar aqui, e agradecer ao meu clube”, afirmou o volante tricolor em entrevista coletiva na Granja Comary.

Jean Lucas é convocado para seleção

Jean Lucas por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Jean Lucas abriu o placar para o Bahia diante do Juventude por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Jean Lucas em entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo por Elias Santana Malê / E.C Bahia
Jean Lucas comemorou a classificação do Bahia na Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Jean Lucas em Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Jean Lucas contra o Cruzeiro por Rafael Rodrigues I EC Bahia
Jean Lucas foi o autor do gol do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Jean Lucas por Letícia Martins/EC Bahia
Jean Lucas marcou o único gol do Bahia contra o Cuiabá por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Jean Lucas e Everton Ribeiro por Letícia Martins/EC Bahia
Jean Lucas Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Jean Lucas por Tiago Caldas/EC Bahia
jean Lucas Bahia por Tiago Caldas /EC Bahia
Jean Lucas por Letícia Martins/EC Bahia
Jean Lucas por Paula Fróes/CORREIO
Jean Lucas e Ademir por Letícia Martins/EC Bahia
Jean Lucas e Caio Alexandre por Tiago Caldas/EC Bahia
Jean Lucas por Tiago Caldas/EC Bahia
Jean Lucas Bahia por Tiago Caldas/EC Bahia
Jean Lucas por Raul Baretta/ Santos FC
1 de 20
Jean Lucas por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Vivendo a melhor fase da carreira e titular absoluto do Bahia desde que chegou no início do ano passado, Jean Lucas atribui a convocação também ao técnico Rogério Ceni, responsável por transformar seu estilo de jogo. Antes de vestir a camisa tricolor, atuava como um meio-campista mais defensivo, e tinha cinco gols e cinco assistências em 158 jogos na carreira. Em Salvador, ganhou versatilidade, passou a chegar mais na área e acumula 15 gols e 12 assistências em apenas 104 jogos.

“Rogério me potencializou muito, somente gratidão a ele por tudo, foi um cara que me mudou como pessoa, como jogador, me ajudou bastante na minha chegada, fez uma ligação comigo, falou que ia me ajudar, que teríamos feitos grandes no Bahia”, relembrou o meio-campista tricolor. 

“Antigamente, eu jogava como primeiro e segundo volante, hoje jogo mais como meia, chegando perto da área, com isso consigo dar assistências e fazer gols. Sou um volante que consigo chegar bem na frente, retornar bem na marcação, o famoso ‘box to box’. Acho que foi isso que me trouxe até aqui”, acrescentou.

Veja quem são os convocados para a última fase das Eliminatórias

Alisson Becker (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
Bento (AL-Nassr) por Rafael Ribeiro
Hugo Souza (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Alexsandro (Lille) por Divulgação/Lille
Caio Henrique (Mônaco) por Vitor_Silva/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Fabrício Bruno (Cruzeiro) por Gustavo Aleixo / Cruzeiro
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Wesley (Roma) por Rafael Ribeiro (CBF)
Andrey Santos (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Casemiro (Manchester United) por Manchester United/Divulgação
Jean Lucas abriu o placar para o Bahia diante do Juventude por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Lucas Paquetá (West Ham) por Lucas Figueiredo/CBF
Estêvão (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Gabriel Martinelli (Arsenal) por Reprodução
João Pedro (Chelsea) por Reprodução
Kaio Jorge (Cruzeiro) por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Reprodução/X Barcelona
Richarlison (Tottenham) por Reprodução/Redes Sociais
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
1 de 23
Alisson Becker (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Chamado após o corte de Joelinton por lesão, Jean Lucas relatou a emoção de conhecer a Granja Comary, centro de treinamento da Seleção em Teresópolis, e projetou a possibilidade de entrar em campo. Apesar disso, garantiu que já se sente realizado apenas por estar no grupo.

“Quando recebi a notícia, não sabia o que fazer, todo mundo veio correndo me dar a notícia. Foi uma realização por tudo que passei e para os meus pais. Eu nunca tinha vindo na Granja, é espetacular. Fui muito bem recebido, conhecia alguns jogadores, isso foi bom para mim. Estou muito feliz de estar aqui”, destacou.

“Quero treinar bem, ganhar os dois jogos, se possível estar em campo também. Seria muito marcante para mim. Mas ganhar os dois jogos é o mais importante, com isso voltaria para casa feliz e satisfeito”, concluiu.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Jean Lucas faz regenerativo no primeiro dia de treinos da Seleção para últimos jogos das Eliminatórias

Ancelotti se impressionou com Jean Lucas na Fonte Nova e viu 'padrão europeu' no volante do Bahia

Convocado, Jean Lucas desfalca o Bahia na final da Copa do Nordeste

Convocado para a Seleção, Jean Lucas não segura o choro: 'Muito feliz'

Do Bahia para seleção: Jean Lucas é convocado para substituir Joelinton

Com 25 pontos e ocupando a 3ª colocação nas Eliminatórias, o Brasil já garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 e cumpre tabela nas duas últimas rodadas. A Seleção enfrenta o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e depois encara a Bolívia, a 4.100 metros de altitude, em El Alto, no dia 9.

Leia mais

Imagem - CBF anuncia show de Ivete Sangalo antes de Brasil x Chile

CBF anuncia show de Ivete Sangalo antes de Brasil x Chile

Imagem - Goleada do Mirassol foi a maior derrota sofrida pelo Bahia na Série A nos últimos quatro anos

Goleada do Mirassol foi a maior derrota sofrida pelo Bahia na Série A nos últimos quatro anos

Imagem - Bahia ganha ‘reforço’ de atacante para os jogos da final da Copa do Nordeste

Bahia ganha ‘reforço’ de atacante para os jogos da final da Copa do Nordeste

Mais recentes

Imagem - Triunfo sobre o Atlético-MG reduz risco de rebaixamento do Vitória

Triunfo sobre o Atlético-MG reduz risco de rebaixamento do Vitória
Imagem - CBF anuncia show de Ivete Sangalo antes de Brasil x Chile

CBF anuncia show de Ivete Sangalo antes de Brasil x Chile
Imagem - Decoração temática, shows e dress code: saiba como foi festa de aniversário de Gabigol

Decoração temática, shows e dress code: saiba como foi festa de aniversário de Gabigol

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua