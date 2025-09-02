O BAHIA É O MUNDO

Jean Lucas destaca orgulho de representar o Nordeste na Seleção: 'É algo marcante'

Volante é o primeira atleta atuando na região a ser convocado desde 2017

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 16:39

Jean Lucas em entrevista coletiva na Granja Comary Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para as duas últimas rodadas das Eliminatórias, Jean Lucas não representa apenas o Bahia na Seleção Brasileira, mas também o futebol nordestino. Carioca de nascimento, o volante do Esquadrão faz questão de carregar com orgulho a bandeira de toda uma região.

Aos 27 anos, ele se tornou o primeiro jogador do Esquadrão a ser chamado desde Luís Henrique, em 1991. Também é o primeiro atuando na Bahia desde Nadson, o “Nadgol”, convocado em 2003 quando defendia o Vitória, e o primeiro atleta de um clube nordestino desde Diego Souza, em 2017, quando jogava pelo Sport.

“Sei que é algo marcante, uma responsabilidade muito grande que estou carregando, representar o Nordeste e o Bahia. Sei que se continuar entregando no Bahia, performando bem, vou ter mais oportunidades. Também sei que o meio campo é recheado de jogadores. Glorificar o nome de Deus por tudo, por estar aqui, e agradecer ao meu clube”, afirmou o volante tricolor em entrevista coletiva na Granja Comary.

Vivendo a melhor fase da carreira e titular absoluto do Bahia desde que chegou no início do ano passado, Jean Lucas atribui a convocação também ao técnico Rogério Ceni, responsável por transformar seu estilo de jogo. Antes de vestir a camisa tricolor, atuava como um meio-campista mais defensivo, e tinha cinco gols e cinco assistências em 158 jogos na carreira. Em Salvador, ganhou versatilidade, passou a chegar mais na área e acumula 15 gols e 12 assistências em apenas 104 jogos.

“Rogério me potencializou muito, somente gratidão a ele por tudo, foi um cara que me mudou como pessoa, como jogador, me ajudou bastante na minha chegada, fez uma ligação comigo, falou que ia me ajudar, que teríamos feitos grandes no Bahia”, relembrou o meio-campista tricolor.

“Antigamente, eu jogava como primeiro e segundo volante, hoje jogo mais como meia, chegando perto da área, com isso consigo dar assistências e fazer gols. Sou um volante que consigo chegar bem na frente, retornar bem na marcação, o famoso ‘box to box’. Acho que foi isso que me trouxe até aqui”, acrescentou.

Chamado após o corte de Joelinton por lesão, Jean Lucas relatou a emoção de conhecer a Granja Comary, centro de treinamento da Seleção em Teresópolis, e projetou a possibilidade de entrar em campo. Apesar disso, garantiu que já se sente realizado apenas por estar no grupo.

“Quando recebi a notícia, não sabia o que fazer, todo mundo veio correndo me dar a notícia. Foi uma realização por tudo que passei e para os meus pais. Eu nunca tinha vindo na Granja, é espetacular. Fui muito bem recebido, conhecia alguns jogadores, isso foi bom para mim. Estou muito feliz de estar aqui”, destacou.

“Quero treinar bem, ganhar os dois jogos, se possível estar em campo também. Seria muito marcante para mim. Mas ganhar os dois jogos é o mais importante, com isso voltaria para casa feliz e satisfeito”, concluiu.