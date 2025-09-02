MARACANÃ

CBF anuncia show de Ivete Sangalo antes de Brasil x Chile

Cantora tem relação antiga com a seleção brasileira

Larissa Almeida

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:38

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

Antes da partida entre Brasil e Chile na próxima quinta-feira (4), os torcedores presentes no Maracanã terão um aquecimento embalado por um show de Ivete Sangalo. O anúncio da cantora baiana como atração antes do jogo válido pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa de 2026 foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta terça-feira (2).

Em publicação o site oficial, CBF ressaltou a história de Ivete com a seleção brasileira no anúncio do show. “Sua música ‘Festa’, lançada em 2001, levou ainda mais emoção à conquista do Penta em 2002 e era tocada por jogadores e integrantes da comissão técnica para celebrar as vitórias”, lembrou.

Após o título que deu à equipe brasileira a quinta estrela do escudo, foi Ivete Sangalo que recepcionou a delegação brasileira em um trio elétrico em Brasília, fazendo uma verdadeira festa na capital federal.

A cantora reconheceu o passado com a seleção quando celebrou o convite. “O futebol tem uma relação direta com a energia da minha música. Será um prazer cantar no Maraca para uma torcida gigante”, disse.