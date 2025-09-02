CBF anuncia show de Ivete Sangalo antes de Brasil x Chile

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Larissa Almeida
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:38
Antes da partida entre Brasil e Chile na próxima quinta-feira (4), os torcedores presentes no Maracanã terão um aquecimento embalado por um show de Ivete Sangalo. O anúncio da cantora baiana como atração antes do jogo válido pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa de 2026 foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta terça-feira (2).
Em publicação o site oficial, CBF ressaltou a história de Ivete com a seleção brasileira no anúncio do show. “Sua música ‘Festa’, lançada em 2001, levou ainda mais emoção à conquista do Penta em 2002 e era tocada por jogadores e integrantes da comissão técnica para celebrar as vitórias”, lembrou.
Após o título que deu à equipe brasileira a quinta estrela do escudo, foi Ivete Sangalo que recepcionou a delegação brasileira em um trio elétrico em Brasília, fazendo uma verdadeira festa na capital federal.
A cantora reconheceu o passado com a seleção quando celebrou o convite. “O futebol tem uma relação direta com a energia da minha música. Será um prazer cantar no Maraca para uma torcida gigante”, disse.
O confronto entre brasileiros e chilenos terá início às 21h30 de quinta-feira e terá transmissão ao vivo de Rede Globo, SporTV e Globoplay. De acordo com a última parcial divulgada, 45 mil ingressos já foram adquiridos.