Vitória enfrenta três rivais contra o rebaixamento até o final da Série A; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gilberto Barbosa
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 05:00
Com o triunfo por 1x0 sobre o Santos na última segunda (20), o Vitória embolou a briga contra o rebaixamento no Brasileirão. A equipe chegou aos 31 pontos e igualou o time paulista, primeiro fora do Z4. O resultado também ligou o radar de outros times, que veem o risco da degola ainda mais próximo.
O rubro-negro ainda tem nove jogos por fazer na temporada. Os quatro clubes a frente do time na tabela (Ceará, Internacional, Atlético-MG e Santos) jogaram uma partida a menos no campeonato. Outros como Grêmio, Bragantino e Corinthians, estão a cinco pontos do Z-4 e ligam a sirene de atenção com o rebaixamento.
O Leão ainda enfrenta Corinthians Internacional e Bragantino até o final da Série A. A equipe também joga contra Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Botafogo, que estão no G-6 da Série A, além de São Paulo e Sport. O ano também guarda confrontos diretos para todos os oponentes do clube baiano em jogos que podem ser determinantes para a definição dos rebaixados.
“Todos estão em igualdade de condição. Sobre nós, a gente está em uma crescente. A gente consegue a segunda vitória consecutiva. Mas se a gente não ganhar do Corinthians passa a não ser bom. Temos que continuar com os pés no chão. Vai ser muito difícil até o fim da competição”, disse o técnico Jair Ventura após a vitória contra o Santos.
Confira a sequência de jogos dos concorrentes do Vitória na briga contra o Z-4
Vitória x Corinthians
Cruzeiro x Vitória
Vitória x Internacional
Vitória x Botafogo
Bragantino x Vitória
Sport x Vitória
Vitória x Mirassol
Palmeiras x Vitória
Vitória x São Paulo
Botafogo x Santos
Santos x Fortaleza
Palmeiras x Santos
Flamengo x Santos
Santos x Palmeiras
Santos x Mirassol
Internacional x Santos
Santos x Sport
Juventude x Santos
Santos x Cruzeiro
Atlético-MG x Ceará
Internacional x Atlético-MG
Atlético-MG x Bahia
Sport x Atlético-MG
Atlético-MG x Palmeiras
Fortaleza x Atlético-MG
Atlético-MG x Flamengo
Bragantino x Atlético-MG
Atlético-MG x Vasco
Bahia x Internacional
Fluminense x Internacional
Internacional x Atlético-MG
Vitória x Internacional
Internacional x Bahia
Ceará x Internacional
Internacional x Santos
Vasco x Internacional
São Paulo x Internacional
Internacional x Bragantino
Atlético-MG x Ceará
Fluminense x Ceará
Ceará x Fluminense
Ceará x Fortaleza
Corinthians x Ceará
Ceará x Internacional
Mirassol x Ceará
Ceará x Cruzeiro
Flamengo x Ceará
Ceará x Palmeiras
Grêmio x Juventude
Corinthians x Grêmio
Grêmio x Cruzeiro
Fortaleza x Grêmio
Grêmio x Vasco
Botafogo x Grêmio
Grêmio x Palmeiras
Grêmio x Fluminense
Sport x Grêmio
Vitória x Corinthians
Corinthians x Grêmio
Bragantino x Corinthians
Corinthians x Ceará
Corinthians x São Paulo
Cruzeiro x Corinthians
Corinthians x Botafogo
Fortaleza x Corinthians
Corinthians x Juventude
Bragantino x Vasco
Bahia x Bragantino
Bragantino x Corinthians
São Paulo x Bragantino
Bragantino x Vitória
Flamengo x Bragantino
Bragantino x Fortaleza
Bragantino x Atlético-MG
Internacional x Bragantino