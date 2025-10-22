Acesse sua conta
Vitória enfrenta três rivais contra o rebaixamento até o final da Série A; saiba mais

Leão enfrenta outros três adversários diretos na briga contra o Z-4

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 05:00

Vitória x Santos - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
Vitória x Santos - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com o triunfo por 1x0 sobre o Santos na última segunda (20), o Vitória embolou a briga contra o rebaixamento no Brasileirão. A equipe chegou aos 31 pontos e igualou o time paulista, primeiro fora do Z4. O resultado também ligou o radar de outros times, que veem o risco da degola ainda mais próximo.

O rubro-negro ainda tem nove jogos por fazer na temporada. Os quatro clubes a frente do time na tabela (Ceará, Internacional, Atlético-MG e Santos) jogaram uma partida a menos no campeonato. Outros como Grêmio, Bragantino e Corinthians, estão a cinco pontos do Z-4 e ligam a sirene de atenção com o rebaixamento.

O Leão ainda enfrenta Corinthians Internacional e Bragantino até o final da Série A. A equipe também joga contra Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Botafogo, que estão no G-6 da Série A, além de São Paulo e Sport. O ano também guarda confrontos diretos para todos os oponentes do clube baiano em jogos que podem ser determinantes para a definição dos rebaixados.

“Todos estão em igualdade de condição. Sobre nós, a gente está em uma crescente. A gente consegue a segunda vitória consecutiva. Mas se a gente não ganhar do Corinthians passa a não ser bom. Temos que continuar com os pés no chão. Vai ser muito difícil até o fim da competição”, disse o técnico Jair Ventura após a vitória contra o Santos.

Confira a sequência de jogos dos concorrentes do Vitória na briga contra o Z-4

Vitória

Vitória x Corinthians

Cruzeiro x Vitória

Vitória x Internacional

Vitória x Botafogo

Bragantino x Vitória

Sport x Vitória

Vitória x Mirassol

Palmeiras x Vitória

Vitória x São Paulo

Santos

Botafogo x Santos

Santos x Fortaleza

Palmeiras x Santos

Flamengo x Santos

Santos x Palmeiras

Santos x Mirassol

Internacional x Santos

Santos x Sport

Juventude x Santos

Santos x Cruzeiro

Atlético-MG

Atlético-MG x Ceará

Internacional x Atlético-MG

Atlético-MG x Bahia

Sport x Atlético-MG

Atlético-MG x Palmeiras

Fortaleza x Atlético-MG

Atlético-MG x Flamengo

Bragantino x Atlético-MG

Atlético-MG x Vasco

Internacional

Bahia x Internacional

Fluminense x Internacional

Internacional x Atlético-MG

Vitória x Internacional

Internacional x Bahia

Ceará x Internacional

Internacional x Santos

Vasco x Internacional

São Paulo x Internacional

Internacional x Bragantino

Ceará

Atlético-MG x Ceará

Fluminense x Ceará

Ceará x Fluminense

Ceará x Fortaleza

Corinthians x Ceará

Ceará x Internacional

Mirassol x Ceará

Ceará x Cruzeiro

Flamengo x Ceará

Ceará x Palmeiras

Grêmio

Grêmio x Juventude

Corinthians x Grêmio

Grêmio x Cruzeiro

Fortaleza x Grêmio

Grêmio x Vasco

Botafogo x Grêmio

Grêmio x Palmeiras

Grêmio x Fluminense

Sport x Grêmio

Corinthians

Vitória x Corinthians

Corinthians x Grêmio

Bragantino x Corinthians

Corinthians x Ceará

Corinthians x São Paulo

Cruzeiro x Corinthians

Corinthians x Botafogo

Fortaleza x Corinthians

Corinthians x Juventude

Bragantino

Bragantino x Vasco

Bahia x Bragantino

Bragantino x Corinthians

São Paulo x Bragantino

Bragantino x Vitória

Flamengo x Bragantino

Bragantino x Fortaleza

Bragantino x Atlético-MG

Internacional x Bragantino

