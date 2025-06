ADEUS, MISTER!

Botafogo demite técnico Renato Paiva

Treinador foi dispensado após derrota para o Palmeiras; diretoria inicia busca por substituto

Carol Neves

Publicado em 30 de junho de 2025 às 07:40

Renato Paiva em treino do Botafogo Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Renato Paiva não está mais à frente do time principal do Botafogo. O desligamento do técnico foi confirmado pelo clube nas primeiras horas desta segunda-feira, por meio de um comunicado oficial. A diretoria alvinegra já iniciou a procura por um novo treinador.>

A demissão ocorre após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, no último sábado, quando o Botafogo foi derrotado por 1 a 0 pelo Palmeiras. O gol da vitória do adversário saiu na prorrogação.>

“O primeiro sentimento que me veio assim que o árbitro apitou, independentemente se tivesse vencido ou perdido, é de orgulho. Pelo trajeto que fizemos até aqui, pelo que os jogadores fizeram, a capacidade de jogar contra uma equipe forte e que conhecemos bem”, declarou Paiva após a partida.>

Junto ao técnico português, também deixam o clube os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel dos Santos, o preparador de goleiros Rui Tavares e o preparador físico Daniel Castro.>

Renato Paiva assumiu o comando da equipe em 27 de fevereiro, após uma longa indefinição sobre quem substituiria Artur Jorge, que havia deixado o clube no fim de dezembro para aceitar proposta do Al-Rayyan, do Catar, depois de conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2024.>

Durante sua passagem, Paiva dirigiu o Botafogo em 23 partidas, obtendo 12 vitórias, três empates e oito derrotas, o que representa um aproveitamento de 56,5%. Uma das partidas mais marcantes sob seu comando foi a vitória por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain, ainda na fase de grupos do Mundial de Clubes.>

Atualmente, o time ocupa a oitava posição no Campeonato Brasileiro, com 18 pontos em 11 jogos. Também está classificado para as oitavas de final da Libertadores, onde enfrentará a LDU, e da Copa do Brasil, cujo adversário será o Bragantino.>

No comunicado oficial, o Botafogo agradeceu a Renato Paiva e sua equipe pelo trabalho realizado nos últimos meses, citando como destaques a vitória sobre o PSG e as classificações para as fases eliminatórias da Libertadores e da Copa do Brasil. A nota também menciona que a diretoria está no mercado em busca de um nome que mantenha o clube na disputa pelos títulos da temporada, incluindo o bicampeonato continental e nacional, além do inédito troféu da Copa do Brasil.>

Textor mais envolvido>

Essa decisão marca o primeiro movimento de John Textor após deixar o controle do Lyon, na França. O empresário americano anunciou recentemente sua saída da liderança do clube francês, nomeando o alemão Michael Gerlinger como novo CEO e a sul-coreana naturalizada americana Michele Kang como presidente.>