Edu valoriza apoio da torcida após vitória contra o Atlético-MG: ‘Nossa grande arma’

Jogando improvisado na lateral, zagueiro entrou bem no jogo e ajudou o Leão sair com os três pontos

  Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17:34

Edu na partida contra o Atlético-MG
Edu na partida contra o Atlético-MG Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com o apoio da torcida colossal, que lotou o Barradão, o Vitória conseguiu superar um momento delicado na temporada e, mesmo com vários desfalques, venceu o Atlético-MG por 1 a 0. Um dos setores mais afetados pelas lesões foi a lateral-direita, já que Raúl Cáceres e Claudinho estavam fora de combate. Diante disso, o técnico interino Rodrigo Chagas decidiu apostar no jovem Paulo Roberto.

O atleta de 20 anos começou bem a partida e apresentou segurança, mas precisou ser substituído logo aos sete minutos do primeiro tempo após sentir o tornozelo esquerdo. Sem jogadores da posição no banco, Rodrigo improvisou o zagueiro Edu, que não se intimidou e correspondeu à altura.

Na defesa, mostrou firmeza e ajudou a equipe a resistir à forte pressão do Atlético-MG. Em seus 46 minutos em campo, somou um corte, quatro desarmes, venceu os quatro duelos pelo chão que disputou e não foi driblado nenhuma vez, segundo dados do Sofascore.

Embora tenha entrado com a missão de reforçar a defesa, Edu também precisou apoiar no ataque e deu conta do recado. Tentou cinco passes, acertando três (60%), além de quatro lançamentos, com dois certos (50%). Mesmo participando pouco da construção ofensiva, foi decisivo ao dar dois passes que resultaram em finalizações e ainda criar uma grande chance de gol.

