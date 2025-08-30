De revelação a treinador: Relembre a trajetória de Rodrigo Chagas no Vitória

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 11:00
Poucas pessoas conhecem e são tão identificadas com o Vitória quanto Rodrigo Chagas. Revelado pelo clube, ele é considerado por muitos o maior lateral-direito da história do Leão da Barra. Além da carreira como jogador, já atuou como treinador em praticamente todas as categorias da base rubro-negra, consolidando sua ligação com a instituição.
Agora, em sua sexta passagem pelo clube, a terceira como técnico, Rodrigo estava no comando da equipe sub-20 quando foi chamado para assumir interinamente o time principal após a demissão de Fábio Carille. Torcedor declarado do Vitória, não recusou a missão e garantiu que fará de tudo para ajudar o clube a sair da delicada situação em que se encontra.
“Para falar a verdade, eu não queria estar aqui neste momento, eu queria o Vitória brigando por Libertadores e Sul-Americana. Mas os profissionais da área têm que estar preparados para, quando solicitados, fazer o melhor. Essa é minha ideia. Tenho o DNA do clube, vou trabalhar para fazer com que o Vitória retorne com grandes jogos, grandes resultados”, afirmou em sua coletiva de apresentação.
Quarta sessão de treino do Vitória sob as ordens de Rodrigo Chagas
Nascido no Rio de Janeiro, Rodrigo chegou ao Vitória em 1992, aos 19 anos, quando deixou a base do Bahia para treinar no Barradão. Ainda nos juniores, chamou a atenção do então técnico João Francisco, que lhe deu as primeiras oportunidades no Campeonato Baiano daquele ano, disputado no segundo semestre e conquistado pelo Leão.
O lateral, no entanto, entraria definitivamente para a história rubro-negra em 1993. Tornou-se titular absoluto e um dos destaques da equipe que recebeu o apelido de “brinquedo assassino” e chegou à final do Campeonato Brasileiro. Ao lado de Dida, Vampeta, Paulo Isidoro, Alex Alves e outros jovens talentos, ajudou a consolidar a imagem do Vitória como uma verdadeira fábrica de craques.
Em julho de 1995, após 53 partidas pelo clube, Rodrigo e Ramon Menezes foram vendidos ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, por 2 milhões de dólares, valor que, corrigido pela inflação, ultrapassa os R$ 20 milhões atuais. De acordo com Paulo Carneiro, presidente do Vitória na época, a quantia foi investida na construção dos dois primeiros campos da Toca do Leão. À época, aquela área do complexo era apenas um barranco de areia, e o clube contava apenas com o gramado do próprio Barradão para realizar seus treinamentos.
Após uma rápida passagem pela Alemanha, Rodrigo voltou ao Brasil para defender o Corinthians, clube onde permaneceu por quatro temporadas. Pelo time paulista, disputou mais de 125 jogos, conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 1998 e recebeu convocações para a Seleção Brasileira, incluindo a participação na Copa América de 1995.
Em 1999, retornou ao Vitória durante o Brasileirão para elevar o nível técnico da equipe e ajudou o time a encerrar a competição em 3º lugar. Na temporada seguinte, transferiu-se para o Cruzeiro, onde disputou 58 partidas e conquistou a Copa do Brasil.
Na sequência, vestiu as camisas de Sport e Ponte Preta antes de fazer sua última passagem pelo rubro-negro em 2002. Embora tenha disputado apenas oito jogos naquela temporada, foi importante na campanha que levou o Vitória ao 10º lugar no Brasileirão.
Depois disso, ainda atuou por clubes como Paysandu, CRB e União São João-SP, até encerrar precocemente sua carreira em 2006, aos 34 anos, em razão de um acidente de carro.
Delegação do Vitória desembarcando em Salvador e sendo escoltada até o Barradão
Assim que encerrou sua carreira como jogador, Rodrigo Chagas decidiu iniciar a de técnico. E não poderia ser em outro lugar: em 2006, voltou ao Vitória para comandar o time sub-17, treinando justamente nos campos da Toca do Leão que ajudara a construir. Permaneceu na função até 2009, período em que conquistou o bicampeonato baiano da categoria.
Ao deixar a base rubro-negra, assumiu equipes profissionais do futebol nordestino, entre elas Ipitanga, Catuense, Ypiranga, Barras do Piauí e Jacuipense. Pelo clube de Riachão do Jacuípe, alcançou o vice-campeonato da Segunda Divisão do Campeonato Baiano e conquistou o acesso.
Em 2017, retornou ao Vitória para treinar novamente as divisões de base. Primeiro, comandou a recém-criada equipe sub-18. Com a extinção da categoria em 2018, voltou ao sub-17 e, no ano seguinte, assumiu o sub-20, conquistando a Copa do Nordeste da categoria.
Seguiu no comando do sub-20 até novembro de 2020, quando foi chamado para assumir o time principal de forma interina, substituindo Eduardo Barroca. Foram quatro partidas, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Na sequência, Mazola Júnior assumiu, mas caiu após apenas quatro jogos, com três derrotas e uma vitória. Rodrigo então foi efetivado, faltando sete rodadas para o fim da Série B, com a missão de evitar o rebaixamento para a Série C. O objetivo foi cumprido: a equipe terminou a competição com uma derrota, três empates e três vitórias consecutivas nas últimas rodadas.
Permaneceu no cargo em 2021, mas acabou demitido em junho, após 23 jogos, com oito vitórias, 10 empates e cinco derrotas. Nos anos seguintes, comandou novamente o Jacuipense, além de Juazeirense, Atlético de Alagoinhas, Monte Roraima e Porto Vitória-ES.
Há pouco mais de um mês, Rodrigo havia retornado ao Vitória para assumir novamente o sub-20. Em três jogos à frente da equipe, somou duas vitórias e um empate, garantindo a classificação em primeiro lugar no grupo da Copa do Nordeste da categoria. No entanto, diante da crise do time principal, foi convocado mais uma vez para assumir interinamente o comando técnico. Sua reestreia à frente do profissional acontece neste domingo (31), às 18h30, contra o Atlético-MG, no Barradão, pela 22ª rodada do Brasileirão.