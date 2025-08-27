MISSÃO INGRATA

Rodrigo Chagas assume o Vitória e foca na recuperação psicológica do elenco

Interinamente no comando da equipe, ex-lateral estreia diante do Atlético-MG e garante ter carta branca para apostar na base

Fábio Carille não resistiu à humilhante goleada por 8 a 0 diante do Flamengo e foi demitido do comando técnico do Vitória. Enquanto a diretoria busca um novo treinador, o clube optou por entregar o time interinamente a Rodrigo Chagas, ídolo rubro-negro e atual técnico do sub-20. O ex-lateral de 53 anos foi apresentado nesta quarta-feira (27) pelo diretor de futebol Gustavo Vieira, que desejou sucesso ao profissional.

“Em momentos como este, é importante destacar profissionais como o Rodrigo, que já integrava a equipe técnica do clube, que carrega o sangue rubro-negro e que surge no Vitória como atleta, tendo atuado também como profissional da comissão técnica. Sempre demonstrou merecer a confiança do torcedor. A partir de agora, o Rodrigo comanda a equipe técnica do nosso projeto, com compromisso, identidade rubro-negra e contato direto com o que há de mais importante dentro do clube: a torcida”, afirmou o dirigente em entrevista coletiva no Barradão.

Rodrigo é um nome profundamente ligado ao Vitória: soma seis passagens pelo clube — três como jogador, uma como técnico do time principal e duas nas categorias de base. Agora, volta a assumir o profissional em meio a um momento delicado, com a missão inicial de recuperar o grupo emocionalmente antes do confronto contra o Atlético-MG, neste domingo (31), no Barradão, pela 22ª rodada da Série A.

“O primeiro ponto é o psicológico. Precisamos recuperar os atletas e virar a chave imediatamente, sem tempo para lamentações. O grupo precisa estar recuperado o quanto antes para que, no domingo, possamos colocar em campo a melhor equipe contra um adversário de qualidade. O trabalho será de recuperação psicológica e técnica, ao mesmo tempo em que implantamos o modelo tático que acredito”, destacou Rodrigo.

Recentemente anunciado como técnico do sub-20, Rodrigo vinha realizando um bom trabalho na Copa do Nordeste da categoria, levando a equipe a se classificar invicta na primeira fase, com duas vitórias e um empate. Esse desempenho, aliado à sua passagem anterior pelo time principal, entre 2020 e 2021, quando promoveu diversos jovens da base ao elenco profissional, fez com que recebesse carta branca do presidente Fábio Mota para utilizar atletas das divisões de formação.

“Primeiro precisamos entender todo o processo e, a partir daí, tomar decisões. Foi assim na outra vez em que assumi, quando oportunizei jovens como Gabriel Santiago, Marcos, Pedrinho e David. No Sub-20 temos jogadores que vêm se destacando, como Alejandro, Faísca e Val”, ressaltou.

“Posso afirmar que no jogo de domingo teremos um atleta da base: o Paulo. Não vejo por que improvisar quando temos alguém da posição de origem, um jogador de muita qualidade técnica e força. Sempre procurei dar oportunidades e hoje vemos vários atletas que passaram comigo atuando pelo Brasil. Esse processo faz parte da filosofia que acredito”, acrescentou, confirmando a participação do jovem lateral-direito contra o Atlético-MG.

Após a folga do elenco na última terça-feira (26), Rodrigo comanda o primeiro treino na tarde desta quarta (27). E já adiantou que cobrará algo que vinha sendo bastante pedido pelos torcedores: mais raça e entrega dentro de campo.