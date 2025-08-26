'Pior time do mundo' parabeniza o Vitória após goleada sofrida contra o Flamengo: 'Sensacional'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 13:28
A goleada histórica sofrida pelo Vitória diante do Flamengo, por 8 a 0, na última segunda-feira (25), virou alvo de piadas nas redes sociais. O Íbis, clube pernambucano conhecido pelo apelido de “pior time do mundo”, usou o X, antigo Twitter, para provocar o rubro-negro baiano.
"Parabéns ao Vitória pelo desempenho sensacional contra o Flamengo", publicou o perfil oficial do Íbis, em tom de deboche.
Entre as publicações que chamaram atenção está a da atriz Carolina Dieckmann. Em seu perfil no Instagram, ela ironizou o placar ao aparecer montando um visual com a camisa do Flamengo. A atriz da TV Globo, atualmente no ar como Leila no remake da novela Vale Tudo, fez referência à goleada na legenda do vídeo.
"Ahhhhh, o Flamengo tava merecendo um #loralooks só pra ele, né? Que goleada foi essa de ontem? é OITO patamar", escreveu.
O placar no Maracanã entrou para a história como a maior goleada já sofrida pelo Vitória como clube profissional. Também é o maior resultado da era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro e o terceiro mais elástico de toda a história da competição.