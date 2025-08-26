Acesse sua conta
Atriz de Vale Tudo faz piada após goleada sofrida pelo Vitória: 'Oito patamar'

Resultado histórico acabou derrubando técnico Fábio Carille

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro
  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Pedro Carreiro

  • Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 13:02

Flamengo 8 x 0 Vitória
Flamengo 8 x 0 Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A goleada histórica de 8 x 0 do Flamengo sobre o Vitória, na noite de segunda-feira (25), no Maracanã, repercutiu além dos gramados. O resultado, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, viralizou nas redes sociais com memes, piadas e reações de torcedores, inclusive de nomes conhecidos do público.

Entre as publicações que chamaram atenção está a da atriz Carolina Dieckmann. Em seu perfil no Instagram, ela ironizou o placar ao aparecer montando um visual com a camisa do Flamengo. A atriz da TV Globo, atualmente no ar como Leila no remake da novela Vale Tudo, fez referência à goleada na legenda do vídeo.

"Ahhhhh, o Flamengo tava merecendo um #loralooks só pra ele, né? Que goleada foi essa de ontem? é OITO patamar", escreveu.

O resultado entrou para a história como a maior goleada do Brasileirão desde o início da era dos pontos corridos, em 2003.  Com o resultado, o treinador Fábio Carille acabou demitido ainda no vestiário. 

