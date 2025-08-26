CRISE NO LEÃO

Fábio Carille é demitido do Vitória após goleada de 8x0 diante do Flamengo

Rodrigo Chagas assume a equipe interinamente

Miro Palma

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 01:29

Fábio Carille não resiste a goleada sofrida pelo Leão Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

A humilhante derrota no Maracanã causou uma mudança rápida no Vitória. Após o revés por 8x0 diante do Flamengo, na última segunda-feira (25), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, a diretoria do clube rubro-negro optou por demitir o técnico Fábio Carille. A decisão foi anunciada poucos minutos depois da coletiva de imprensa concedida pelo treinador ainda dentro do estádio carioca.

Fábio Carille havia assumido o comando da equipe vermelha e preta após a saída de Thiago Carpini, que também foi demitido. Ele deixa o clube após apenas nove partidas disputadas na temporada. Nesse curto período de tempo, somou apenas uma vitória, cinco empates e três derrotas, o que corresponde a um aproveitamento de 29%. A equipe marcou oito gols e sofreu 18 sob sua gestão, mantendo-se na zona de rebaixamento. Atualmente, o Vitória ocupa a 17ª posição na tabela, com 19 pontos.

Flamengo 8 x 0 Vitória 1 de 6

Depois da partida, o treinador chegou a pedir demissão pelo placar elástico. "Falei muito de vergonha e indignação. A pior derrota da minha vida. Meu nono ano como técnico. Vergonhoso, não acho muitas palavras. O que me deixa chateado é que muitas situações a gente já sabia que o Flamengo fazia muito bem, e trabalhamos, mas não conseguimos reproduzir bem", explicou ele, para depois completar. "Noite horrível, vergonhosa, onde todos nós perdemos. Temos que ter vergonha na cara, perdemos feio".

Enquanto a diretoria busca um novo treinador para tentar salvar o Leão do rebaixamento para a Série B, o time será comandado provisoriamente por Rodrigo Chagas, técnico da equipe sub-20. O próximo compromisso do rubro-negro baiano será no domingo (31), às 18h30, contra o Atlético-MG, no Barradão, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Confira a nota oficial divulgada pelo Vitória após a partida:

O Esporte Clube Vitória anuncia a demissão do treinador Fábio Carille. Agradecemos pelo profissionalismo e desejamos sorte no prosseguimento da sua carreira.