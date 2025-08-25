Acesse sua conta
Vitória é atropelado pelo Flamengo e sofre a maior goleada da era dos pontos corridos

Leão da Barra não viu a cor da bola e foi derrotado por 8 a 0

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 22:49

Flamengo x Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Jogando contra o líder do campeonato, as expectativas não eram altas, mas ainda assim o Vitória conseguiu surpreender negativamente. Na noite desta segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão, o Leão foi derrotado por 8 a 0 pelo Flamengo, sofrendo não apenas a maior goleada desta edição da Série A, mas também desde o início da era dos pontos corridos, em 2003. Com o resultado, o técnico Fábio Carille foi demitido logo após conceder entrevista coletiva. 

A partida nunca foi disputada de fato, dando a impressão de que os dois times estavam jogando esportes completamente diferentes. Em apenas três minutos, os donos da casa já haviam aberto 2 a 0 e chegaram ao intervalo vencendo por três gols. No segundo tempo, a diferença se ampliou ainda mais, com o Flamengo marcando quatro gols nos primeiros 16 minutos e encerrou a partida com oito gols marcados no total. Pedro marcou três vezes, Samuel Lino duas, e Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique completaram o “chocolate” do Mengão.

Com a derrota humilhante, o Vitória permanece na 17ª colocação, com 19 pontos, mesma pontuação do Vasco, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O time terá agora uma semana para se reorganizar e tentar recuperar no confronto contra o Atlético-MG, neste domingo (31), às 18h30, no Barradão, pela 22ª rodada.

O JOGO

O início de partida do Vitória foi catastrófico. A equipe errou no pontapé inicial e viu o Flamengo criar a primeira chance já aos 40 segundos, abrindo o placar ainda no primeiro minuto. Arrascaeta recebeu passe de Pedro e encontrou Samuel Lino dentro da área. O camisa 16 puxou para o pé direito e finalizou, com a bola desviando em Lucas Halter e passando por baixo das pernas de Lucas Arcanjo, inaugurando o marcador.

Não se passaram nem dois minutos e o Flamengo ampliou. Arcanjo saiu jogando errado, a bola sobrou para Arrascaeta, que tocou para Pedro. O centroavante invadiu a área, deixou Halter no chão e tocou de cobertura sobre Arcanjo, anotando o segundo gol.

Parecendo jogar outro esporte, o Flamengo seguiu pressionando. Aos 20 minutos, já contabilizava sete finalizações e quatro escanteios. Enquanto isso, o Vitória, completamente perdido, mal conseguia avançar e completar três passes seguidos. Foi apenas aos 23 minutos, após dois cruzamentos de Cantalapiedra, que o rubro-negro baiano conseguiu pisar no campo de ataque.

Sem dó nem piedade, o Mengão quase marcou o terceiro aos 31 minutos, quando Lino tentou uma cavadinha sobre Arcanjo, mas Halter salvou em cima da linha. No lance seguinte, porém, o gol saiu: Varela cruzou na área, a bola passou por Plata e Samuel Lino ajeitou para Arrascaeta, que finalizou de primeira, acertando o cantinho.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Flamengo diminuiu o ritmo, e o Vitória conseguiu passar alguns momentos sem sofrer tanto. Os comandados de Carille até chegaram ao ataque e finalizaram pela primeira vez na partida. Aos 37 minutos, Ronald recuperou a bola na intermediária, avançou, passou por Léo Pereira, mas, já cansado, bateu fraco e viu Rossi defender.

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, com gol do Flamengo logo no início. Mais uma vez, no 1º minuto, Luiz Araújo inverteu o jogo para Samuel Lino, que encontrou Pedro na área. O centroavante dominou sozinho na pequena área e deslocou Arcanjo para marcar.

Como na etapa inicial, o Flamengo não demorou a ampliar. Aos 4 minutos, Varela recebeu na linha de fundo e cruzou na medida para Samuel Lino, que cabeceou para baixo. Arcanjo ainda tocou na bola, que bateu no travessão antes de entrar.

Sem piedade, o Flamengo seguiu pressionando e chegou ao sexto gol aos 8 minutos. Saul tocou para Samuel Lino, que deu uma caneta em Lucas Braga e cruzou para Pedro. O centroavante escorou para Luiz Araújo finalizar, com a bola desviando em Lucas Halter antes de balançar as redes.

Enquanto o Vitória permanecia desnorteado, o Flamengo chegou ao sétimo tento aos 13 minutos, com um verdadeiro gol de placa de Pedro. Arrascaeta acionou Samuel Lino pela esquerda, que cruzou para o camisa 9. Pedro venceu a marcação com um elástico e tocou por cima de Arcanjo, marcando seu terceiro gol na partida.

Totalmente desorganizado, o Vitória assistiu ao Flamengo dominar até marcar o oitavo gol, transformando o resultado na maior goleada da era dos pontos corridos do Brasileirão. Aos 35 minutos, o árbitro assinalou pênalti com auxílio do VAR, e Bruno Henrique bateu forte no canto, sem chance para Arcanjo, fechando o placar.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 8 x 0 Vitória - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Viña); Saúl (De La Cruz), Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Filipe Luís

Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Wendell (Ryller), Pepê e Ronald (Willian Oliveira); Aitor Cantalapiedra (Edu), Erick (Osvaldo) e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro;

Gols: Samuel Lino, com 1 minuto do 1º tempo e aos 4 do 2º; Pedro, aos 2 minutos do 2º tempo, com 1 e aos 13 do 2º; Arrascaeta, aos 33 do 1º tempo; Luiz Araújo, aos 8 do 2º tempo; Bruno Henrique, aos 35 do 2º tempo

Arbitragem: Luís Fernandes de Lima (MG), auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

