Kayzer desabafa após goleada histórica sofrida contra o Flamengo: 'Foi humilhante'

Vitória tomou 8 a 0 da equipe carioca, a pior goleada da história da era dos pontos corridos do Brasileirão

25 de agosto de 2025

Renato Kayzer em entrevista após goleada sofrida para o Flamengo

Jogando contra o líder do campeonato, as expectativas não eram altas, mas ainda assim o Vitória conseguiu surpreender negativamente. Na noite desta segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão, o Leão foi derrotado por 8 a 0 pelo Flamengo, sofrendo não apenas a maior goleada desta edição da Série A, mas também desde o início da era dos pontos corridos, em 2003.

A partida nunca foi disputada de fato, dando a impressão de que os dois times estavam jogando esportes completamente diferentes. Em apenas três minutos, os donos da casa já haviam aberto 2 a 0 e chegaram ao intervalo vencendo por três gols.

No segundo tempo, a diferença se ampliou ainda mais, com o Flamengo marcando quatro gols nos primeiros 16 minutos e encerrando a partida com um total de oito tentos anotados. Pedro marcou três vezes, Samuel Lino duas, e Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique completaram o “chocolate” do Mengão.

Renato Kayzer, um dos poucos atletas que vinham correspondendo à altura da camisa, quase não tocou na bola ao longo da partida e viu de camarote a goleada. Após a partida, o centroavante não se escondeu das câmaras, mas também não pôde disfarçar a frustração com a situação da equipe.

“Começamos mal a partida, sofrendo logo no início. Depois, foi preciso abrir as linhas para tentar jogar e buscar o empate, mas eles foram superiores. É preciso ter humildade, aceitar, voltar para casa e erguer a cabeça. Ainda há muitos jogos pela frente”, disse o camisa 79 a transmissão do Sportv.

“Sofrer uma derrota por 8 a 0 é humilhante, mas já enfrentei situações piores na minha vida. Isso não encerra a minha carreira. Temos muitos jogos para reverter nossa situação e precisamos aceitar com humildade, trabalhar, levantar a cabeça e fazer o nosso melhor dentro de casa”, acrescentou.