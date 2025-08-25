Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Kayzer desabafa após goleada histórica sofrida contra o Flamengo: 'Foi humilhante'

Vitória tomou 8 a 0 da equipe carioca, a pior goleada da história da era dos pontos corridos do Brasileirão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 23:43

Renato Kayzer em entrevista após goleada sofrida para o Flamengo
Renato Kayzer em entrevista após goleada sofrida para o Flamengo Crédito: Reprodução

Jogando contra o líder do campeonato, as expectativas não eram altas, mas ainda assim o Vitória conseguiu surpreender negativamente. Na noite desta segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão, o Leão foi derrotado por 8 a 0 pelo Flamengo, sofrendo não apenas a maior goleada desta edição da Série A, mas também desde o início da era dos pontos corridos, em 2003.

A partida nunca foi disputada de fato, dando a impressão de que os dois times estavam jogando esportes completamente diferentes. Em apenas três minutos, os donos da casa já haviam aberto 2 a 0 e chegaram ao intervalo vencendo por três gols.

No segundo tempo, a diferença se ampliou ainda mais, com o Flamengo marcando quatro gols nos primeiros 16 minutos e encerrando a partida com um total de oito tentos anotados. Pedro marcou três vezes, Samuel Lino duas, e Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique completaram o “chocolate” do Mengão.

Flamengo 8 x 0 Vitória

Flamengo 8 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Flamengo 8 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Flamengo 8 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Flamengo 8 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Flamengo 8 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 6
Flamengo 8 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória

Renato Kayzer, um dos poucos atletas que vinham correspondendo à altura da camisa, quase não tocou na bola ao longo da partida e viu de camarote a goleada. Após a partida, o centroavante não se escondeu das câmaras, mas também não pôde disfarçar a frustração com a situação da equipe. 

“Começamos mal a partida, sofrendo logo no início. Depois, foi preciso abrir as linhas para tentar jogar e buscar o empate, mas eles foram superiores. É preciso ter humildade, aceitar, voltar para casa e erguer a cabeça. Ainda há muitos jogos pela frente”, disse o camisa 79 a transmissão do Sportv.

“Sofrer uma derrota por 8 a 0 é humilhante, mas já enfrentei situações piores na minha vida. Isso não encerra a minha carreira. Temos muitos jogos para reverter nossa situação e precisamos aceitar com humildade, trabalhar, levantar a cabeça e fazer o nosso melhor dentro de casa”, acrescentou.

Leia mais

Imagem - Fábio Carille é demitido do Vitória após goleada de 8x0 diante do Flamengo

Fábio Carille é demitido do Vitória após goleada de 8x0 diante do Flamengo

Imagem - Vitória é atropelado pelo Flamengo e sofre a maior goleada da era dos pontos corridos

Vitória é atropelado pelo Flamengo e sofre a maior goleada da era dos pontos corridos

Imagem - Vitória divulga boletim médico dos atletas lesionados; saiba quem pode voltar em breve

Vitória divulga boletim médico dos atletas lesionados; saiba quem pode voltar em breve

Com a derrota humilhante, o Vitória permanece na 17ª colocação, com 19 pontos, mesma pontuação do Vasco, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O time terá agora uma semana para reorganizar-se e tentar se recuperar no confronto contra o Atlético-MG, neste domingo (31), às 18h30, no Barradão, pela 22ª rodada. Depois da partida no Maracanã, o técnico Fábio Carille foi demitido pela diretoria. Rodrigo Chagas assume interinamente.  

Mais recentes

Imagem - Atriz de Vale Tudo faz piada após goleada sofrida pelo Vitória: 'Oito patamar'

Atriz de Vale Tudo faz piada após goleada sofrida pelo Vitória: 'Oito patamar'
Imagem - Bahia anuncia atacante argentino Mateo Sanabria

Bahia anuncia atacante argentino Mateo Sanabria
Imagem - Vitória mira técnico argentino após demissão de Carille, diz jornalista

Vitória mira técnico argentino após demissão de Carille, diz jornalista

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua