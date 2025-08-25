Acesse sua conta
Vitória divulga boletim médico dos atletas lesionados; saiba quem pode voltar em breve

O Leão da Barra tem nove jogadores no departamento medico

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:16

Matheuzinho, Renzo, Baralhas e Romarinho
Matheuzinho, Renzo, Baralhas e Romarinho Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória encara o Flamengo nesta segunda-feira (25), no Maracanã, às 21h, pela 21ª rodada do Brasileirão, precisando apenas empatar para deixar o Z-4. Porém, sair do Rio de Janeiro com um pontinho que seja será uma missão complicada. A equipe carioca, além de ser o líder do certame, dono do melhor ataque (36 gols) e melhor defesa (9), também é o melhor mandante da competição, com 86,6% de aproveitamento, enquanto o Leão ainda não venceu longe de Salvador e tem míseros 16,6% de aproveitamento como visitante.

Para piorar a situação, o rubro-negro baiano tem uma extensa lista de desfalques por lesão, que já é problema há algumas rodadas. Mas já pensando na sequência do campeonato após o compromisso contra o Flamengo, o clube publicou um vídeo em sua conta no Youtube em que o médico Ricardo Midlej atualiza a situação dos nove atletas no departamento médico.

Segundo o profissional, Baralhas (lesão no adutor), Claudinho (edema ósseo no pé), Romarinho (lesão na panturrilha), Cáceres e Renzo López (ambos com problemas musculares na posterior) seguem em tratamento na fisioterapia, mas apresentam boa evolução. O mesmo vale para Mateuzinho, que se recupera de uma ruptura na fáscia plantar e deve iniciar a fase de transição em breve.

Já os casos mais graves envolvem Ismael, que passou por cirurgia no joelho, além de Kauan e Jamerson, operados no tornozelo. Todos seguem cronogramas específicos de recuperação, mas, de acordo com Midlej, evoluem de forma satisfatória.

Em meio a tantos desfalques, o Vitória terá três reforços para o duelo contra o Mengão. Recuperado de uma lesão no joelho, o volante Willian Oliveira volta a ficar à disposição de Fábio Carille. Já o zagueiro Zé Marcos e o meio-campista Ronald retornam após cumprirem suspensão na rodada anterior.

