Saiba o que o Vitória precisa fazer contra o Flamengo para deixar o Z-4

O Leão da Barra encara a equipe carioca nesta segunda-feira (25), às 21h, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:19

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Sem vencer há cinco partidas (quatro empates e uma derrota), o Vitória atravessa um momento difícil no Campeonato Brasileiro e ocupa a 17ª colocação, com 19 pontos. Apesar da sequência negativa, os resultados da rodada abriram a chance de o time deixar a zona de rebaixamento mesmo sem vencer o Flamengo, nesta segunda-feira (25), às 21h, no Maracanã, pela 21ª rodada. Contra o líder da competição, dono do melhor ataque (36 gols) e da defesa menos vazada (9 gols), um empate já seria suficiente para o Leão da Barra retornar a Salvador fora da degola.

Essa possibilidade só existe porque os concorrentes diretos tropeçaram. Santos e Vasco perderam para Bahia e Corinthians, permanecendo com 21 e 19 pontos, respectivamente. Assim, o Vitória precisa apenas de um empate para superar o Vasco e sair da zona de rebaixamento. Se conquistar a vitória, vai aos 22 pontos, ultrapassa também o Peixe e encerra a rodada em 15º lugar.

A rodada foi ainda mais favorável porque os perseguidores imediatos também não pontuaram. O Juventude perdeu em casa para o Botafogo e segue com 18 pontos, na 18ª colocação, enquanto o Fortaleza, derrotado pelo Mirassol, permanece com 15, na 19ª. 

Apesar do cenário positivo, há um alerta: todos esses adversários têm jogos a menos. Por isso, vencer seria fundamental para que o Vitória não fosse ultrapassado futuramente e para evitar que os rivais diretos se distanciem. A missão no Rio de Janeiro, porém, é das mais difíceis, já que o time ainda não venceu como visitante no campeonato e chega ao duelo com diversos desfalques.

