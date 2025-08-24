Acesse sua conta
Flamengo x Vitória: saiba onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto entre cariocas e baianos ocorre nesta segunda-feira (25), a partir das 21h

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 18:00

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Flamengo e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (25), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo marcado para às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro carioca lidera a competição e busca manter a ponta, enquanto o time baiano tenta reagir após entrar na zona de rebaixamento.

Onde assistir Flamengo x Vitória ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere e pelo Sportv (TV fechada).

Flamengo

O líder do Brasileirão chega embalado após garantir vaga nas quartas de final da Libertadores ao eliminar o Internacional. Com 43 pontos, o time comandado por Filipe Luís tem dois de vantagem sobre o Cruzeiro, que já venceu na rodada. A expectativa é de casa cheia, com mais de 40 mil ingressos vendidos antecipadamente. O Flamengo terá apenas uma ausência confirmada: Erick Pulgar segue em recuperação de cirurgia no pé direito. No primeiro turno, a equipe já havia derrotado o Vitória fora de casa.

Vitória

A situação do Leão é delicada. A equipe de Fábio Carille não vence há cinco rodadas e entrou na zona de rebaixamento após empatar em casa contra o Juventude, em jogo no qual desperdiçou vantagem de 2 a 0. O treinador lida com vários desfalques: Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael seguem em recuperação de cirurgia, enquanto Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Romarinho e Baralhas também não devem atuar. Além disso, o zagueiro Neris cumpre suspensão. Em compensação, Zé Marcos e Ronald retornam de suspensão, e Willian Oliveira está recuperado de lesão no joelho.

Prováveis escalações de Flamengo x Vitória

Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Braga (Edu), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller (Willian Oliveira), Pepê e Ronald (Aitor Cantalapiedra); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

Ficha do Jogo

Jogo: Flamengo x Vitória

Campeonato: Brasileirão Série A 2025 – 21ª rodada

Data: Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Sportv e Premiere

Arbitragem

Árbitro: Luís Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

